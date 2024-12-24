Бой длился почти день: ВСУ показали видео поражения оккупантов возле Купянска

По данным Генштаба, вчера враг, под прикрытием дождя и тумана, предпринял попытку расширить свой плацдарм на левом берегу реки Оскол, что на Купянском направлении.

Механизированный штурм россиян проходил в две волны и продолжался почти весь день. Благодаря совместным действиям подразделений Сил обороны вражескую атаку отбили и сожгли технику противника.

Во время отражения атаки наши воины поразили и уничтожили 12 единиц бронированной техники, а также пехоту. Уничтожена одна БМП-2 и два танка, поражено восемь единиц БМП-2 и один танк оккупантов. Враг потерял 18 человек безвозвратно, кроме того, 6 оккупантов ранены.

Бои за Купянск

Ранее РБК-Украина писало о том, что группа российских оккупантов, вероятно, прорвалась к Купянску. Однако украинские защитники смогли отбить атаку.

Как заявлял начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич, на данный момент угрозы Купянску нет.