Бой века, чемпионский раунд Гвардиолы и "Пичичи" для Довбика: анонс выходных в спорте

"Индиана" – "Нью-Йорк"

18 мая, 03:30, Индианаполис, "Гейнбридж Филдхаус", телетрансляция на Setanta Sports

Качели в полуфинальной серии Восточной конференции НБА продолжаются. "Пэйсерс" и "Никс" до сих пор побеждали исключительно дома. Хозяином шестого матча будет "Индиана", так что заложиться на успех Шея Гилджеса-Александера и компании довольно неплохая идея. Впрочем, "Нью-Йорк" явно будет пытаться закрыть серию как можно скорее, поэтому на победу сыграют оба коллектива. Кто знает, возможно у "Бостона" украинца Михайлюка будет соперник по финалу уже к утру субботы.

Усик – Фьюри

19 мая, 00:30, Эр-Рияд, Kingdom Arena, трансляция на "MEGOGO Гонг"

Впервые за два десятилетия в хевивейте появится абсолютный чемпион мира. Лучшие боксеры эры встретятся на Ближнем Востоке. Эксперты разделились в симпатиях, а букмекеры не сделали однозначным фаворитом ни Александра Усика, ни Тайсона Фьюри. Плюсы и минусы имеют оба. Украинец уступает британцу в габаритах, но явно подвижнее "Цыганского Короля". Кроме того, Фьюри заметно похудел, но мог и потерять мощь ударов. Следовательно, дело решится в ринге.

Фото: Ни Тайсон Фьюри, ни Александр Усик еще не проигрывали на профи-ринге (Getty Images)

Гран-при Эмилии-Романьи

19 мая, 16:00, Имола, Автодром Энцо и Дино Феррари, телетрансляция на Setanta Sports+

В течение двух недель едва ли не вся F1 изо всех сил праздновала первую победу в карьере Ландо Норриса. Британец триумфовал на трассе в Майами, а его команда "Макларен" изрядно заинтриговала новинками. На легендарной трассе в Имоле британская конюшня либо подтвердит сокращение отставания от "Ред Булла", либо вернется на роль третьей силы после "Феррари". Тем более для Скудерии здешний автодром – особенный, ведь назван он в честь основателя команды.

"Манчестер Сити" – "Вест Хэм"

19 мая, 18:00, Манчестер, "Этихад", телетрансляция на Setanta Sports

"Горожане" сыграли пропущенный матч АПЛ и наконец вернулись в лидеры. В финальном туре сезона команде Пепа Гвардиолы достаточно просто победить, чтобы в четвертый раз подряд завоевать титул. Такого в истории Англии еще не бывало. В соперниках – немотивированный "Вест Хэм". Впрочем, отбывать номер на "Этихаде" лондонцы точно не будут. Если подопечные Дэвида Мойеса отберут очки у "Сити", то чемпионом станет столичный "Арсенал". Конечно, если победит "Эвертон".

Фото: Хосеп Гвардиола может первым выиграть четыре титула подряд (premierleague.com)

"Валенсия" – "Жирона"

19 мая, 20:00, Валенсия, "Месталья", трансляция на MEGOGO

Украинец Артем Довбик продолжит гонку за трофеем Пичичи в 37-м туре Ла Лиги. Форвард приедет в Валенсию, где ему и другим "красно-белым" будут противостоять местные "летучие мыши" с дублером украинца в сборной – Романом Яремчуком. "Валенсия" уже не борется за еврокубки, но от нескольких лишних пунктов в турнирной таблице не откажется. Зато "Жирона" после двух потерь очков подряд угрожающе подпустила мадридский "Атлетико" к третьей строчке.