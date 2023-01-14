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Бой за Новоселовское: в Луганской ОВА показали удары по оккупантам (видео)

Фото: в Луганской ОВА показали удары по оккупантам (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские военные продолжают уничтожать врага в Луганской области. Опубликовано видео ударов по российским военным в боях за Новоселовку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram канал Луганской ОВА.

"Бой за Новоселовское, успешно проведшая 92-я бригада. Видео с БПЛА демонстрирует большое количество российских военных в деревне", - говорится в описании под видеороликами.

Как отметили в Страткоме ВСУ, такие действия оккупантов свидетельствуют об отсутствии у них качественной подготовки.

Напомним, как ранее сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, украинские Силы обороны понемногу продвигаются вперед по Кременскому направлению.

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