Бой с ДРГ в Сумской области. В Объединенных силах назвали потери оккупантов

"Нам известно, что три человека либо были ранены, либо погибли. Но они не дают нам возможности установить их личности, потому что враг, прикрываясь артиллерией, забирает их обратно на территорию России", - рассказал Силкин.

По его словам, сегодняшняя группа такая же, как и все предыдущие. В ней есть как саперы, которые знают, как разминировать территорию. Так и минометчики, которые идут немного позади.

Напомним, вчера российская ДРГ сделала очередную попытку прорвать границу Украины в Сумской области. Известно, что бой между россиянами и украинскими военными длился больше часа.

Однако понеся потери, враг изменил тактику, разделившись на две группы и отступил.

Ситуация в Сумской области

В последнее время ситуация в приграничных Сумах резко обострилась - не только из-за постоянных обстрелов, но и из-за непрерывных попыток российских диверсантов прорвать границу Украины на этом направлении.

На днях спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказывал, что наибольшая активность российских диверсионно-разведывательных групп фиксируется на границе со страной-агрессором именно в Сумской области. И этому уже есть трагическое подтверждение - 27 января российская ДРГ расстреляла двух человек. Дом погибших находится в селе Андреевка, расположенном в 5-километровой приграничной с Россией зоне.

Буквально 3 февраля в Сумской области запретили движение автомобилей по участкам дорог в приграничных районах, в 5-километровой полосе от границы с РФ, а по другим дорогам ввели рекомендованный режим движения по часам. А в июле 2023 года ввели эвакуацию из приграничных населенных пунктов, расположенных в 5-километровой зоне от границы со страной-агрессором.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.