Битва за Угледар. Что происходит в городе и зачем он россиянам

Небольшой шахтерский городок расположился на юге Донецкой области. Линия фронта проходит совсем близко, а иногда и переходит административную черту города. В последние дни российские войска активно штурмуют город угля и шахт.

"Ситуация стабильно тяжелая, враг пытается обойти город по двум направлениям, с юго-восточного – от села Никольское, и запада – от села Павловка. Угледар обстреливают круглосуточно. Но сейчас все под контролем ВСУ. Россиян в городе нет", – сказал в комментарии изданию заместитель городского головы Максим Вербовский.

Вооруженные силы Российской Федерации используют мотострелковые подразделения и морскую пехоту для того, чтобы занять город. Российские пропагандисты сообщают, что в окрестностях Угледара продолжаются ожесточенные бои, а российские войска якобы закрепились на юго-восточной и восточной окраинах населенного пункта.

Но, как отмечают в Генштабе, город продолжают защищать ВСУ, и он остается под нашим контролем. "Враг подвергается серьезному сопротивлению от украинской армии, неся потери, и отступает", – сказал в эфире телемарафона спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Последствия вражеских обстрелов по Угледару

оссияне используют все имеющееся оружие: артиллерию, "Грады", дроны и "Солнцепеки". Дороги в населенный пункт находятся под постоянным обстрелом россиян. И потому вчерашний 20-тысячный город превратился в привидение. Население в большинстве своем уже давно собрало вещи и покинуло Угледар: здесь слишком опасно для жизни.

По словам Вербовского, осталось около 500 человек, среди которых шестеро детей. Они живут в условиях постоянных взрывов, пожаров и перестрелок.

"Эвакуация была до 24 января, сейчас это сделать невозможно. Ждем затишья", – объяснили РБК-Украина в городском совете.

Тем временем в Угледаре продолжаются тяжелые бои. Один из бойцов ВСУ, работающий на этом направлении, рассказал изданию, что враг днем и ночью обстреливает кассетными снарядами. Постоянно работают реактивные системы залпового огня.

"Пытаются всеми силами нас продавить. Угледар пока держится и это хорошо. Потому что если его оккупируют, тяжело будет другим направлениям держать оборону, когда летит с трех сторон", - отметил военнослужащий, пожелавший сохранить анонимность.

Речь здесь идет о населенных пунктах, на которые открывается дорога из Угледара – Марьинка и Курахово. Они, в первую очередь, ощутят последствия потери этого населенного пункта. А о важности Марьинки и Курахово РБК-Украина писало раньше.

Почему россиянам нужен Угледар

В Институте изучения войны (ISW) прогнозируют, что дальнейшее наступление россиян будет происходить в Луганской области или в районе Угледара. Американские эксперты предполагают, что локализованные атаки на Угледар и населенные пункты Донецкой и Запорожской областей, вероятно, преследуют цель рассредоточить украинские войска и создать условия для наступления РФ на западе Луганской области.

Британская разведка, в свою очередь, сообщает, что российская оккупационная армия продвинулась на несколько сот метров за небольшую реку Кашлагач, которая в течение нескольких месяцев обозначала линию фронта.

"Российское командование, возможно, преследует цель, в частности, отвлечь украинские силы от Бахмутского направления, где идут ожесточенные бои", – говорится в сообщении Минобороны Британии 31 января.

Ситуация в Бахмуте действительно с каждым днем ухудшается. В частности, после ухода украинских войск из Соледара, в середине января усилились штурмовые действия россиян. Параллельно с этим активизировались войска оккупантов на юге Донецкой области.

Штурм Угледара длится уже неделю, украинские военные отбивают удары. И, по словам военного эксперта Романа Свитана, ВСУ прошли пик атаки россиян, поэтому дальше уже должно быть легче.

"В лоб они не могут взять. Могут через Великую Новоселовку постараться обойти. Это называется оперативное окружение. Если перекроют нити сообщения из Курахово, тогда нам придется выходить из Угледара. Но пока враг остановлен. Туда были перекинуты резервы и арта, которые их успокоили. Наступательное давление недолгое по времени – это 2-3 дня. Затем волна спадает. Соответственно – пик наступления уже прошел", – отметил он.

Город сильно поврежден российскими обстрелами

Угледар является плацдармом, с которого украинская сторона достает артиллерией до железнодорожной дороги, которая идет из Донецка в Волноваху.

"Если быть точнее, то это пересечение нескольких автомобильных дорог, которые имеют значение. Для логистики, для нашей группировки на Донбассе. Именно поэтому этот населенный пункт очень важен", – отметил военный эксперт Михаил Жирохов.

К тому же оккупанты долго не могут взять Марьинку и Авдеевку. Чтобы это сделать, им нужно зайти в тыл через Курахово и Покровск, куда идет путь через Угледар. Сейчас город пробуют взять уже не бойцы ПИК "Вагнера", а регулярные российские войска вместе с мобилизованными.

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И пока военное командование РФ бросает "на убой" пачки солдат, чтобы осуществить желание российского президента о захвате Донецкой области, украинская армия оставляет его мечтой невыполнимой, удачно держа оборону.