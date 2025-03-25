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Битва за свет: DAMIRLI и ДТЭК презентовали коллекцию одежды в стиле формы энергетиков

Вторник 25 марта 2025 10:35
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Битва за свет: DAMIRLI и ДТЭК презентовали коллекцию одежды в стиле формы энергетиков Фото: DAMIRLI и ДТЭК презентовали коллекцию одежды, отсылающую к форме энергетиков (пресс-служба DAMIRLI)
Автор: Александр Мороз

Украинский бренд DAMIRLI в сотрудничестве с ДТЭК создал коллекцию одежды, отсылающую к форме энергетиков, которые с начала полномасштабной войны восстанавливают разрушенную инфраструктуру и возвращают свет в украинские дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт DAMIRLI.

Центральным элементом коллекции стала весенне-осенняя куртка, дизайн которой отсылает к спецодежде энергетиков. Ее месседж - Fight for Light - напоминает о ежедневном труде тех, кто делает свое без лишней огласки, но с критическим значением для страны.

Лицом проекта стал абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик, который неоднократно поддерживал украинскую энергетику, привлекая внимание мирового сообщества к необходимости ее восстановления.

Битва за свет: DAMIRLI и ДТЭК презентовали коллекцию одежды в стиле формы энергетиков

"Мое вдохновение - это Бог, семья, люди. Это свет, который горит внутри и не поддается темноте. Свет - это не только то, что вокруг. Это то, что внутри. Его не выключишь, не погасишь, не остановишь. Он горит в воле, в действии, в победе. Оно горит в настоящих героях - энергетиках, которые ежедневно борются, чтобы свет был в каждом доме. "Fight for Light" - это наша битва за свет, который никогда не угасает", - отметил Александр Усик.

100% прибыли от продажи куртки будет передано на психологическую поддержку детей, потерявших родителей во время войны. Партнером в реализации этой цели стала ОО Gen.Ukrainian.

Битва за свет: DAMIRLI и ДТЭК презентовали коллекцию одежды в стиле формы энергетиков

"Мы хотим, чтобы эта одежда рассказывала историю несокрушимости украинцев, каждый из которых на своем месте отстаивает независимость страны, восстанавливает разрушенное врагом, возвращает свет надежды тем, кто сейчас в этом нуждается больше всего. Мы создали вещь, которая работает не только как одежда, но и как знак поддержки. Это способ рассказать о тех, кто продолжает держать страну в сложное время - и помочь тем, кто в этом больше всего нуждается", - отмечают в DAMIRLI.

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ДТЭК Александр Усик
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