Битва за свет: DAMIRLI и ДТЭК презентовали коллекцию одежды в стиле формы энергетиков

Украинский бренд DAMIRLI в сотрудничестве с ДТЭК создал коллекцию одежды, отсылающую к форме энергетиков, которые с начала полномасштабной войны восстанавливают разрушенную инфраструктуру и возвращают свет в украинские дома.

Центральным элементом коллекции стала весенне-осенняя куртка, дизайн которой отсылает к спецодежде энергетиков. Ее месседж - Fight for Light - напоминает о ежедневном труде тех, кто делает свое без лишней огласки, но с критическим значением для страны.

Лицом проекта стал абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик, который неоднократно поддерживал украинскую энергетику, привлекая внимание мирового сообщества к необходимости ее восстановления.

"Мое вдохновение - это Бог, семья, люди. Это свет, который горит внутри и не поддается темноте. Свет - это не только то, что вокруг. Это то, что внутри. Его не выключишь, не погасишь, не остановишь. Он горит в воле, в действии, в победе. Оно горит в настоящих героях - энергетиках, которые ежедневно борются, чтобы свет был в каждом доме. "Fight for Light" - это наша битва за свет, который никогда не угасает", - отметил Александр Усик.

100% прибыли от продажи куртки будет передано на психологическую поддержку детей, потерявших родителей во время войны. Партнером в реализации этой цели стала ОО Gen.Ukrainian.

"Мы хотим, чтобы эта одежда рассказывала историю несокрушимости украинцев, каждый из которых на своем месте отстаивает независимость страны, восстанавливает разрушенное врагом, возвращает свет надежды тем, кто сейчас в этом нуждается больше всего. Мы создали вещь, которая работает не только как одежда, но и как знак поддержки. Это способ рассказать о тех, кто продолжает держать страну в сложное время - и помочь тем, кто в этом больше всего нуждается", - отмечают в DAMIRLI.