Битва за Луну. Как фиаско РФ и успехи Индии могут изменить расклады в космосе

Что известно о миссии "Чандраян-3"

"Чандраян-3" - это третья автоматическая межпланетная станция (АМС) Индийской организации космических исследований. Миссия стартовала 14 июля с космодрома на острове Шрихарикота.

Спустя три недели космический аппарат вышел на окололунную орбиту, а 17 августа посадочный модуль отделился от перелетного. Сегодня спускаемый модуль вместе с луноходом "Прагьян" сел на поверхность спутника Земли.

На посадочном аппарате высотой около 2 метров и массой чуть более 1700 кг установлены:

зонд Ленгмюра RAMBHA-LP для исследования плазмы

прибор для термофизических исследований поверхности ChaSTE (измеряющий теплопроводность грунта)

трехкомпонентный сейсмограф ILSA (Instrument for Lunar Seismic Activity)

уголковые отражатели LRA для лазерной локации Луны, предоставленные NASA

Шестиколесный луноход "Прагьян" будет поддерживать связь только с посадочным модулем. На аппарате массой 26 кг установлены две передние навигационные камеры и два научных прибора: лазерный спектрометр LIBS (для определения состава пород по спектру испаренного вещества) и альфа-рентгеновский спектрометр APXS (для определения состава грунта и пород методом рентгеновской флуоресценции).

Как ожидается, "Чандраян-3" будет функционировать в течение двух недель. Станция проведет серию экспериментов, включая спектрометрический анализ минерального состава лунной поверхности.

Изначально запуск планировался на 2020 год, но дата неоднократно переносилась. Стоимость проекта оценивается в 90 млн долларов. Отметим, Индия стала четвертой в мире страной после США, СССР и Китая, которые совершили мягкую посадку на Луну.

Предыдущие попытки

Первую миссию "Чандраян-1" Индия запустила в 2008 году. Это была станция массой 1300 кг формой, похожей на куб со стороной 1,5 метра. Она несла дюжину приборов: 6 индийских и 6 от Европейского космического агентства, NASA и Болгарской академии наук для точного измерения космического излучения вокруг Луны.

"Чандраян-1" запускали для поиска полезных ископаемых и запасов льда в полярных регионах Луны, а также составление трехмерной карты поверхности.

Частью программы был также запуск ударного зонда, оснащенного масс-спектрометром, альтиметром и видеокамерой. Данные его жесткой посадки использовались для рассчета финальной траектории нынешнего модуля.

В рамках миссии "Чандраян-2" в 2019 году пытались прилунить космический корабль. Но за несколько минут до посадки пропала связь с ним.

"Мы подошли очень близко, но нам нужно охватить больше территории. Наша решимость прикоснуться к Луне стала еще сильнее", - говорил тогда премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Зачем лететь на Луну

За южный полюс Луны развернулась очередная космическая гонка, хотя она сильно отличается от соперничества времен холодной войны между Соединенными Штатами и СССР.

Сейчас обеспечить свое присутствие там стремятся США, Китай, Россия и Индия. Предполагается, что на южном полюсе в грунте есть запасы льда. И нужно выяснить, смогут ли они обеспечить водой и топливом последующие экспедиции. Компоненты воды - кислород и водород - могут использоваться в качестве ракетного топлива.

Фото: нынешняя миссия Индии стала третьей по счету (Getty Images)

США снова намерены отправить людей на Луну уже в 2024 или 2025 году. Соответствующая программа "Артемида" находится на завершающей стадии. Через несколько лет после американцев отправить пилотируемый корабль собирается и Китай.

Отметим, в миссиях на Луну выделяют два самых опасных момента - запуск с Земли и посадка. За последние четыре года было три попытки. Индийский "Чандраян-2", а также аппараты израильской некоммерческой организации и японской компании успешно маневрировали на орбите Луны, но терпели неудачу при спуске на поверхность.

Подготовка России затянулась на десятки лет

Проект российской межпланетной станции стартовал еще в 1997 году. Запуск планировался на 2000-й, но многократно переносился по разным причинам. С самого начала затея столкнулась с техническими и финансовыми проблемами.

В 2005-м проект получил название "Луна-Глоб". Космический аппарат создавался на платформе "Фобос-грунт", которые предусматривал посадку на Фобос - естественный спутник Марса. В 2011 году после старта двигательная установка дала сбой, и аппарат упал в Тихий океан. Это привело к пересмотру "лунной политики", а проект переименовали в "Луна-25".

Название говорит о преемственности советской космической программы: последняя до этого автоматическая станция "Луна-24" отправилась к спутнику Земли в 1976 году. Старт планировался на 2014-й, однако был отложен из-за западных санкций за вторжение в украинский Крым и на Донбасс. Например, ограничения лишили АМС европейской навигационной камеры Pilot-D, необходимой для отработки умной посадки для следующих миссий.

Через несколько недель после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году российский президент Владимир Путин объявил о возобновлении лунной программы. В частности, он хотел ответить "на вызовы в освоении космоса и получить от этого выгоды на Земле".

В итоге Россия запустила межпланетную станцию с космодрома Восточный (Амурская область) 11 августа 2023-го, то есть через 47 лет после советской "Луны-24".

Попытка обогнать Индию обернулась фиаско

Российская миссия включала четыре компонента: космический аппарат "Луна-25", ракетно-космический комплекс "Союз-2.1б", наземный комплекс управления и наземный научный комплекс.

В рамках задания сначала планировалось отправить спускаемый аппарат, а через несколько лет - орбитальный. Посадочный модуль "Луны-25" должен был исследовать южный полюс в поисках воды, в том числе криогенным бурением на глубину до двух метров. Заявленный срок работы - не менее одного года.

При запуске автоматической станции ракета-носитель отработала в штатном режиме, выведя ее на траекторию полета к спутнику Земли. На орбиту Луны она вышла 16 августа, после чего успела отправить несколько снимков, в том числе южного полярного кратера Зееман на обратной стороне.

Фото: снимок поверхности Луны с российского аппарата (t.me/roscosmos_gk)

Через два дня двигатели провели коррекцию орбиты, чтобы обеспечить наилучшие условия для построения предпосадочной траектории. Однако уже 19 августа связь была потеряна. Этому предшествовала очередная коррекция, во время которой произошла "нештатная ситуация".

Попытки восстановить связь не увенчались успехом, и "Луна-25" упала со скоростью 1,7 км/с. По предварительным данным, в 42-километровый кратер Понтекулан G в районе юго-восточного лимба видимой стороны южного полушария Луны.

Причины провала

По некоторым данным, расчетные параметры "Луны-25" стали отличаться от номинальных еще до перехода на предпосадочную орбиту. Вполне вероятно, что если бы переход отложили, то аппарат можно было спасти.

Российские СМИ со ссылкой на ряд Telegram-каналов писали, что аппарат якобы мог получить импульс на торможение в полтора раза больше расчетного, что и привело к столкновению с поверхностью.

По словам главы "Роскосмоса" Юрия Борисова, "Луна-25" упала, потому что вовремя не отключился двигатель.

"Включились двигатели, которые должны были скорректировать и вывести аппарат на предпосадочную орбиту. К сожалению, отключение двигателя произошло не штатно в соответствии с циклограммой, а по временной отсечке", - отметил он.

В результате вместо необходимых 84 секунд двигатель проработал 127, после чего аппарат "перешел на незамкнутую лунную орбиту" и врезался в поверхность Луны. Причины нештатной работы двигателя выясняются.

Фото: в России еще выясняют причины падения "Луны-25" (t.me/roscosmos_gk)

Еще одной причиной Борисов считает якобы перерыв практически в 50 лет после запуска последней советской миссии. В то же время, по его мнению, несмотря на провал, Россия "получила бесценный опыт" перелета к Луне и выхода на окололунную орбиту.

Как изменится расклад в космосе

Гонка за южный полюс Луны касается не только достижений в науке и усиления национального престижа, но и денег. Ожидается, что успех миссии "Чандраян-3" спровоцирует бурный рост зарождающейся космической отрасли Индии.

По инициативе премьера Нарендры Моди, страна намерена открыть данный сектор для иностранных инвестиций, поскольку за 10 лет нацелена на пятикратное увеличение своей доли на рынке космических запусков. И теперь индийский сектор извлечет выгоду из репутации конкурентоспособного инженера.

Для сравнения, NASA планирует потратить около 93 млрд долларов на лунную программу "Артемида".

"В тот момент, когда миссия увенчается успехом, она поднимет авторитет всех, кто с ней связан. Когда весь мир наблюдает за ней, никто не рассматривает ISRO (Индийскую организацию космических исследований, - ред.) как изолированную", - приводит Reuters цитату Аджея Леле, консультанта Института оборонных исследований и анализа в Нью-Дели.

Даже несмотря на то, что нет гарантий наличия необходимых ресурсов на южном полюсе Луны, Индия сможет пожинать другие плоды. Теперь ей представилась возможность закрепиться в космосе.

По словам бывшего сотрудника Пентагона и старшего научного сотрудника Американского совета по внешней политике Питера Гарретсона, мир всегда воспринимал Индию как слабое космическое государство, но сейчас ставки выросли.

"Если Индия сможет добиться успеха там, где Россия потерпела неудачу, это просигнализирует о новой иерархии в космосе. Это будет сигналом о выходе нового игрока на мировую арену… и изменит взгляды на российские достижения и технологические ноу-хау", - цитирует эксперта Politico.

Важное преимущество - вовлеченность в космический рынок. В июле Индия стала 26-м подписантом программы "Артемида", в рамках которого тесно сотрудничают космические агентства и компании по всему мира. Но не с Россией.

"Роскомос" говорит, что будет форсировать запуски "Луны-26" и "Луны-27", но эксперты сомневается в способности финансировать миссии. Дело в том, что бюджет на это сокращался еще до полномасштабного вторжения в Украину. А в условиях, когда приоритеты Москвы завязаны на войне, дальнейшие запуски на Луну выглядят крайне маловероятными.

"Провал миссии ("Луна-25", - ред.) может стать ударом по Владимиру Путину, который использовал достижения России в космосе как неотъемлемую часть своей власти. Это составляющая нарратива Кремля о том, что Россия - великая нация, сдерживаемая коллективным Западом, который якобы завидует и угрожает ее возможностям", - пишет The New York Times.