Битва за миллиарды: Трамп пытается остановить иностранную помощь через Верховный суд

Верховный суд США снова будет рассматривать иск Дональда Трампа относительно замораживания миллиардов на международные программы здравоохранения. У Трампа не согласны с решением судов низших инстанций, которые обязали продолжить выплаты международной помощи.

Так, министерство юстиции подало срочное ходатайство, призывая судей оперативно вмешаться и остановить финансирование программ, в частности глобальных проектов в сфере здравоохранения и борьбы с ВИЧ/СПИДом.

Администрация Трампа утверждает, что на кону около 12 миллиардов долларов, которые должны быть потрачены до 30 сентября, если действующие судебные решения останутся в силе. В Белом доме считают, что решение судьи от марта, которое обязало возобновить финансирование, неправомерно вмешалось в переговоры между президентом и Конгрессом по сокращению расходов.

Политический контекст решения

Ранее в этом году Верховный суд уже отказал администрации в подобном иске, но тогда голосование судей было минимальным разрывом - 5 против 4. С тех пор суд неоднократно становился на сторону республиканской администрации в ряде резонансных дел, что повышает шансы Белого дома на этот раз.

Президент Трамп неоднократно называл иностранную помощь "расточительством", которое не соответствует его внешнеполитическим приоритетам.

Позиции судов и оппонентов

В этом месяце апелляционный суд в Вашингтоне разрешил администрации временно приостановить часть финансирования, но полный состав суда отказался разрешить немедленное введение полного замораживания.

Ряд неправительственных организаций, подавших иски против правительства, утверждают, что блокирование средств противоречит федеральному законодательству и парализует жизненно важные программы помощи за рубежом. Адвокат Лорен Бейтмен напомнила, что с момента принятия первоначального решения прошло уже более пяти месяцев, и призвала Верховный суд "увидеть, что правительство пытается затянуть время", чтобы избежать выполнения обязательств.

Дальнейшее решение Верховного суда определит, сможет ли администрация Трампа удержать замороженными миллиарды иностранной помощи или же будет вынуждена возобновить финансирование программ, которые критики считают жизненно необходимыми для миллионов людей в мире.