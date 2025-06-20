Битва за лекарство от рака: Bayer пытается заблокировать выход на рынок более дешевого аналога в суде

Глобальный фармацевтический гигант Bayer Healthcare LLC подал иск против турецкой компании Nobel Ilac и Министерства здравоохранения Украины. В нем компания требует запретить регистрацию более дешевого аналога противоопухолевого препарата, следующее судебное заседание по делу назначено на 24 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

В чем суть конфликта

В центре спора - лекарства на основе действующего вещества (sorafenib), которое используется для лечения определенных видов рака, в частности почек и печени.

Оригинальный препарат: "Нексавар" (Nexavar) производства Bayer. В Украине стоимость одной упаковки (№112) этого препарата колеблется от 56,4 до более 61 тысячи гривен.

В свою очередь, его аналог (дженерик) "Софексан" (Sofexan) производства турецкой Nobel Ilac, еще не продается в Украине, поскольку проходит процедуру регистрации, но его стоимость, например, в Грузии его стоимость составляет около тысячи долларов США, что значительно дешевле оригинального "Нексавар".

Важно, что компания Bayer, как владелец патентов, стремится защитить свою монополию на рынке и борется с появлением более доступных копий. Так, американская компания Bayer Healthcare LLC обратилась в суд, утверждая, что выход на рынок препарата "Софексан" нарушит ее права интеллектуальной собственности на три патента Украины (№ 73731, № 91520, № 93673), которые защищают изобретение действующего вещества и его фармацевтическое применение.

Требования иска компании Bayer

Запретить турецкой компании Nobel Ilac вводить в обращение на территории Украины лекарственное средство "Софексан";

Обязать Министерство здравоохранения Украины отказать в государственной регистрации этого препарата.

Надо понимать и то, что по законодательству, турецкая компания может законно использовать запатентованное вещество "сорафениб" только в двух случаях:

либо приобретя у Bayer лицензию на использование патента;

либо доказав в суде, что ее препарат не нарушает патентное законодательство (например, если использует другую формулу или способ доставки препарата).

Хозяйственный суд города Киева под председательством судьи Александра Мандриченко уже открыл производство по делу № 910/3867/25. Дело рассматривается по правилам общего искового производства, что свидетельствует о его сложности и общественном значении.

Пояснения юриста

Юрист Клим Братковский объясняет, что турецкая компания имеет право использовать запатентованное вещество только в двух вышеупомянутых случаях.

"В целом же, результат дела может стать важным прецедентом, который определит баланс между защитой прав интеллектуальной собственности фармацевтических гигантов и обеспечением доступа граждан к лечению", - говорит он.