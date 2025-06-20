ua en ru
Пт, 20 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Битва за ліки від раку: Bayer намагається заблокувати вихід на ринок дешевшого аналога в суді

Україна, П'ятниця 20 червня 2025 15:30
UA EN RU
Битва за ліки від раку: Bayer намагається заблокувати вихід на ринок дешевшого аналога в суді Фото: Bayer намагається заблокувати вихід на ринок дешевшого аналога від раку в суді (Getty Images)
Автор: Сергій Новіков

Глобальний фармацевтичний гігант Bayer Healthcare LLC подав позов проти турецької компанії Nobel Ilac та Міністерства охорони здоров'я України. В ньому компанія вимагає заборонити реєстрацію дешевшого аналога протипухлинного препарату, наступне судове засідання у справі призначено на 24 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

В чому суть конфлікту

В центрі спору - ліки на основі діючої речовини (sorafenib), що використовується для лікування певних видів раку, зокрема нирок та печінки.

Оригінальний препарат: "Нексавар" (Nexavar) виробництва Bayer. В Україні вартість однієї упаковки (№112) цього препарату коливається від 56,4 до понад 61 тисячі гривень.

Своєю чергою, його аналог (дженерик) "Софексан" (Sofexan) виробництва турецької Nobel Ilac, ще не продається в Україні, оскільки проходить процедуру реєстрації, але його вартість, наприклад, в Грузії його вартість складає близько тисячі доларів США, що значно дешевше за оригінальний "Нексавар".

Важливо, що компанія Bayer, як власник патентів, прагне захистити свою монополію на ринку та бореться з появою більш доступних копій. Так, американська компанія Bayer Healthcare LLC звернулася до суду, стверджуючи, що вихід на ринок препарату "Софексан" порушить її права інтелектуальної власності на три патенти України (№ 73731, № 91520, № 93673), які захищають винахід діючої речовини та її фармацевтичне застосування.

Вимоги позову компанії Bayer

  • Заборонити турецькій компанії Nobel Ilac вводити в обіг на території України лікарський засіб "Софексан";
  • Зобов'язати Міністерство охорони здоров'я України відмовити в державній реєстрації цього препарату.

Треба розуміти і те, що за законодавством, турецька компанія може законно використовувати запатентовану речовину "сорафеніб" лише у двох випадках:

  • або придбавши у Bayer ліцензію на використання патенту;
  • або довівши в суді, що її препарат не порушує патентне законодавство (наприклад, якщо використовує іншу формулу чи спосіб доставки препарату).

Господарський суд міста Києва під головуванням судді Олександра Мандриченка вже відкрив провадження у справі № 910/3867/25. Справа розглядається за правилами загального позовного провадження, що свідчить про її складність та суспільне значення.

Пояснення юриста

Юрист Клим Братківський пояснює, що турецька компанія має право використовувати запатентовану речовину лише у двох вищезазначених випадках.

"В цілому ж, результат справи може стати важливим прецедентом, що визначить баланс між захистом прав інтелектуальної власності фармацевтичних гігантів та забезпеченням доступу громадян до лікування", - каже він.

Не перший випадок судового позову

Як відомо, патентні війни між власниками оригінальних препаратів і виробниками дженериків - поширена практика на фармацевтичному ринку. Особливо у випадках, коли мова йде про дороговартісне онкологічне лікування, як у цьому випадку.

Раніше суд у США зобов'язав Bayer виплатити 2,1 млрд доларів чоловікові, який захворів на рак через засіб проти бур'янів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Туреччина Грузія Суд
Новини
Новий обмін полоненими: кого вдалося повернути до України (фото, відео)
Новий обмін полоненими: кого вдалося повернути до України (фото, відео)
Аналітика
Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді
Роман Коткореспондент РБК-Україна Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді