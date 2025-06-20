Битва за ліки від раку: Bayer намагається заблокувати вихід на ринок дешевшого аналога в суді

Глобальний фармацевтичний гігант Bayer Healthcare LLC подав позов проти турецької компанії Nobel Ilac та Міністерства охорони здоров'я України. В ньому компанія вимагає заборонити реєстрацію дешевшого аналога протипухлинного препарату, наступне судове засідання у справі призначено на 24 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

В чому суть конфлікту

В центрі спору - ліки на основі діючої речовини (sorafenib), що використовується для лікування певних видів раку, зокрема нирок та печінки.

Оригінальний препарат: "Нексавар" (Nexavar) виробництва Bayer. В Україні вартість однієї упаковки (№112) цього препарату коливається від 56,4 до понад 61 тисячі гривень.

Своєю чергою, його аналог (дженерик) "Софексан" (Sofexan) виробництва турецької Nobel Ilac, ще не продається в Україні, оскільки проходить процедуру реєстрації, але його вартість, наприклад, в Грузії його вартість складає близько тисячі доларів США, що значно дешевше за оригінальний "Нексавар".

Важливо, що компанія Bayer, як власник патентів, прагне захистити свою монополію на ринку та бореться з появою більш доступних копій. Так, американська компанія Bayer Healthcare LLC звернулася до суду, стверджуючи, що вихід на ринок препарату "Софексан" порушить її права інтелектуальної власності на три патенти України (№ 73731, № 91520, № 93673), які захищають винахід діючої речовини та її фармацевтичне застосування.

Вимоги позову компанії Bayer

Заборонити турецькій компанії Nobel Ilac вводити в обіг на території України лікарський засіб "Софексан";

Зобов'язати Міністерство охорони здоров'я України відмовити в державній реєстрації цього препарату.

Треба розуміти і те, що за законодавством, турецька компанія може законно використовувати запатентовану речовину "сорафеніб" лише у двох випадках:

або придбавши у Bayer ліцензію на використання патенту;

або довівши в суді, що її препарат не порушує патентне законодавство (наприклад, якщо використовує іншу формулу чи спосіб доставки препарату).

Господарський суд міста Києва під головуванням судді Олександра Мандриченка вже відкрив провадження у справі № 910/3867/25. Справа розглядається за правилами загального позовного провадження, що свідчить про її складність та суспільне значення.

Пояснення юриста

Юрист Клим Братківський пояснює, що турецька компанія має право використовувати запатентовану речовину лише у двох вищезазначених випадках.

"В цілому ж, результат справи може стати важливим прецедентом, що визначить баланс між захистом прав інтелектуальної власності фармацевтичних гігантів та забезпеченням доступу громадян до лікування", - каже він.