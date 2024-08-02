Битва у "западных ворот Донбасса". Чем живет прифронтовый Покровск и как выглядит город

Город Покровск Донецкой области называют "западными воротами Донбасса". До вторжения РФ здесь проживало более 80 тысяч человек. Но из-за опасности приближения фронта количество жителей постоянно уменьшается. Как и расстояние до линии столкновения, до которой уже около 20 километров. Россияне понемногу, но постоянно продвигаются вперед. Для врага Покровск – это цель номер один , о чем накануне заявил президент Владимир Зеленский.

За последние недели русским войскам удалось продвинуться на нескольких флангах Покровского направления. Наибольший прорыв удался в районе населённых пунктов Прогресс и Вовче – эти села уже под оккупацией. Российская армия теперь пытается выйти в Гродовку, что, вероятно, позволит врагу взять под артиллерийский огонь и сам Покровск.

Въезжая в город, поначалу может показаться, что война сильно его не коснулась. Коммунальные службы в обычном ритме начинают утро – подстригают газоны и убирают мусор. Почти повсюду посажены аккуратные цветники с розами. Люди пытаются жить привычной жизнью, насколько это возможно. В городе открыты магазины с продуктами, работают больницы, салоны красоты, несколько супермаркетов, кофейни, ресторанчики и торговые центры. Но после 19 часов Покровск пустеет – комендантский час здесь начинается в 21:00.

Ощущение покоя по приезду длится недолго, в привычный ритм людей вмешиваются взрывы. Отсюда постоянно слышны звуки КАбов – авиабомб, по которым россияне буквально засыпают линию фронта. Местные к взрывам относятся уже достаточно спокойно, где-то даже флегматично, могут на момент остановиться, постоять и дальше продолжают свои дела.

Продавщица в магазине со вздохом замирает, услышав грохот в небе.

– Неужели снова ракета? Хоть бы не сюда.

Как только звук пропадает, женщина с облегчением продолжает пробивать товары. Покровчане, кажется, полушутя иногда называют себя без пяти минут бездомными, понимая, что каждый последующий авиаудар может оставить их без крова.

– Сегодня у нас есть дом, а завтра его может уже и не быть, – говорит один из местных.

За время войны по Покровску враг совершил более 80 обстрелов, только 31 – за этот год. Россияне бьют ракетами С-300 и "Искандерами". Последние месяцы по городу уже достают РСЗО "Смерч" и "Торнадо", говорит глава Покровской военной администрации Сергей Добряк.

Несмотря на все, Покровск держится. Более того, именно здесь продолжает функционировать единственный на всю Донецкую область роддом, где еженедельно на свет появляется 3-4 ребенка. А недавно открыли новое отделение интенсивной терапии для недоношенных младенцев.

На вопрос, есть ли уже разработанный план эвакуации на случай приближения линии фронта, глава Покровска уверенно отвечает, что в настоящее время разработаны очереди транспортировки и есть договоренности с городами на более безопасной территории.

Несмотря на риски, как и во многих других прифронтовых городах, люди не спешат покидать дома. Кому-то некуда ехать, кто-то пытается подольше задержаться дома. По оценкам Сергея Добряка, еще в начале полномасштабной войны половина населения уехала на более безопасные территории, затем часть людей вернулась. Если сразу после вторжения в Покровске осталось около 30 тысяч местных, то сейчас здесь проживает более 60 тысяч населения, а до войны было 86 тысяч.

Центральная площадь и донбасский "Щедрик"

На Центральной площади Покровска расположены учебные заведения и здание культуры. После оккупации россиянами части донецкой области сюда переместили Донецкий национальный технический университет, размещенный в величественном здании с золотистой надписью. Но учиться здесь студенты уже не могут – здание наполовину разрушено после того, как минувшей зимой россияне ударили по нему ракетами С-300.

– Я помню этот день. Это было в конце февраля. Прилетели четыре баллистических ракеты. Было очень шумно, очень опасно. Мы сразу приехали на место происшествия и увидели эти масштабные разрушения. От ударной волны пострадал весь центральный бульвар. Видите, враг не останавливается ни перед чем. Он уничтожает все, – вспоминает офицер Гражданско-военного сотрудничества Сил Обороны Украины Вячеслав Петровский.

Здание восстановлению уже не подлежит, вокруг него расположены истерзанные дома, а на многоэтажках остались черные следы от языков пожаров. В домах у большинства квартир уже давно нет окон, вместо них люди установили фанерные листы. Менять стеклопакеты нет смысла из-за постоянных обстрелов, не говоря уже о рисках получить ранения от стеклянных остатков.

Напротив университета символически стоит памятник молодого Шевченко, который уцелел, несмотря на постоянные обстрелы и разрушения вокруг. Кобзарь будто бросает вызов россиянам, которые разрушают дома, но не могут преодолеть дух украинского сопротивления.

А неподалеку от Шевченко стоит еще одно здание, почти полностью сгоревшее после обстрелов, оставившее после себя только фасад. Ее украшает стенд с надписью "Здесь родился Щедрик". Известная на весь мир песня Николая Леонтовича была создана здесь. Украинский композитор и фольклорист с 1904 по 1908 год проживал в селе Гришино, которое теперь называется Покровск.

Российские КАБы

В Покровске пока остается много детей, но учиться здесь негде ни для школьников, ни для дошкольников. Недалеко от центра находится школа, в которую также попала ракета. Из выбитых окон на третьем этаже виднеется карта Украины и сине-желтый флаг. Осталась и вывеска с надписью заведения СООШ №3.

Странный диссонанс вызывает "чистота" развалин. После прилета вражеского снаряда сюда приехали коммунальщики, сразу все свернули в кучу и убирали территорию. Несмотря на повреждения вокруг, все равно есть странное ощущение какого-то уюта во дворике разрушенной школы.

Уничтоженных построек в Покровске достаточно много и их количество увеличивается. Недалеко от школы открывается еще одна печальная картина. Около месяца назад оккупанты попали в детский сад. От него осталась гора камней от стен посреди детской площадки с качелями, разбросанными остатками документов и мебелью.

Разрушенная стена обнажила один из кабинетов, где чудом на двух противоположных стенах остались висеть иконы, а по обе стороны камней проросли розы. Детей там уже давно не было, но сама картина расстраивает от понимания, с кем приходится воевать украинцам. Вражеские силы без колебаний бьют именно по гражданским объектам, даже по тем, где могли бы быть дети и молодежь.

Оккупанты не пренебрегают ударами и по религиозным зданиям. В пригороде Покровска россияне попали КАБом в местную церковь, а впоследствии ударили и по зданию находящейся рядом почты.

Зайти в храм нам удалось не через дверь, а через грудь кирпича одной из стен. На полу лежат рисунки детей к ВСУ, которые покрывают остатки стекла и отделки. На потолке фреска Иисуса в трещинах от сильного удара, изуродованные иконы и крест, засыпанный песком из стен. Вместо пения молитв здесь сплошная тишина, хруст стекла под ногами, а издали слышен лай собаки, которая продолжает по привычке охранять территорию церкви.

Эвакуация: трудный путь к новому дому

Покровск остается важной точкой Донецкого округа, сюда свозят людей из окрестных общин и эвакуируют в более безопасные города страны. Эвакуация продолжается каждый день, особенно из тех сел и городов, куда начинает подбираться враг.

Эвакуированных привозят в шелтер, где они могут временно проживать, пока их не везут дальше. Сегодня больше людей вывозят из Торецка, Селидового и Украинки. В этих населенных пунктах ситуация достаточно тяжелая из-за активного вражеского огня. Однако далеко не все соглашаются уезжать, кто-то не хочет покидать дом, а кто-то ждет, когда станет совсем невыносимо, а тогда, говорят – уедут.

– Мы забираем людей со всей Донбасса, особенно из прифронтовых городов и сел. Пока есть возможность туда заезжать. Обстановка там достаточно горячая. Потому что прилетает гораздо чаще, чем раньше, очень много разрушений. Но на улицах и очень много гражданских ходит. И мы всем предлагаем уезжать. Но говорят, что пока подождут. Каждый держится за дом, за родину, за то, что нажили, – рассказывает работник эвакуации.

Наиболее болезненно видеть почти разрушенные деревни, где рядом еще стоит уцелевшая изба, а от другой осталось пустое черное место после удара КАБа и легкий дым от тлеющего пожара. Рядом бегают и играют дети, которых до сих пор не вывезли родители. Местные службы ежедневно пытаются проводить работы с такими семьями, чтобы люди все же переезжали в более безопасные места.

Во время эвакуации последний пункт перед путешествием в новую жизнь – это железнодорожный вокзал, который пытались уничтожить оккупанты. Железная дорога продолжает свою работу, атмосфера здесь достаточно смешанная. Возле перрона стоит пара постарше, они со слезами на глазах прощаются друг с другом. Дети с игрушечными автоматами весело бегут вдоль путей – для них это новое интересное путешествие, и они, очевидно, не понимают, что покидают родительский дом. Возле поезда стоит пожилая женщина, которая пришла провести соседку и помочь с вещами. Женщины обнимаются и плачут, обещают друг другу, что не прощаются.

На перрон заезжает эвакуационное авто с жителями из окрестных городов. Сегодня удалось вывезти нескольких пожилых женщин из Украинки и дедушку из Торецка. Сотрудники службы рассказывают, что одна из женщин пострадала от удара КАБом, ее жилье разрушено, а сама она получила контузию.

– Там очень страшно. Лупят постоянно! – рассказывает напуганная бабушка.

А дедушку пришлось доставать из-под завалов в Торецке. У него совсем не осталось никаких вещей, даже документов. Муж еще несколько раз просил вернуться за документами и вещами, потому что никак не мог поверить в то, что его дом разрушен.

У людей уже почти ничего не осталось. Едут с маленькими котомками с вещами, но не забывают забрать самое ценное – домашних любимцев. Еще одна женщина, которую сегодня эвакуировали, унесла с собой кота. Она родом из Украинска, прожила там всю свою жизнь, 54 года. Рассказывает, что в последние месяцы было очень трудно там оставаться.

– Электричества нет, воды нет, соцработников нет. Но выжили как-то. Еду готовили на газовых баллонах, а воду доставали из скважины. Стекол в домах тоже нет. Вчера по месту, где я живу, был прилет КАБом. Родных там уже не осталось, все уехали, а я осталась одна, но есть соседи. Сейчас мы едем в Днепр, а дальше – не знаю. Но мечтаю вернуться назад после окончания войны, – рассказала Наталья.

***

После всего увиденного и услышанного день завершается спокойной прогулкой по городу. Когда видишь, как люди пытаются жить спокойной жизнью, невзирая на военные реалии, искренне хочется верить, что нога врага не ступит в этот уютный город Донбасса. Но город простирается вдоль самого горячего направления фронта, а ВСУ делают все, чтобы Покровск не превратился в Авдеевку или Бахмут. И, судя по тому, сколько людей остаются в городе, вера в украинских военных сильнее страха перед оккупацией.