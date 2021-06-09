Біткойн виріс на 16% на тлі легалізації в Сальвадорі

Курс біткойнов виріс на 16%, майже до 36,7 тисячі доларів. Вартість криптовалюти зростає на тлі легалізації биткойна парламентом Сальвадора.

Максимальна вартість біткойнов 9 червня на найбільших біржах досягала 36,69 тисячі доларів. До 18: 54 зростання сповільнилося до 15%.

Нагадаємо, сьогодні Сальвадор першим у світі легалізував біткойни як платіжний засіб. Їх використання в якості законного платіжного засобу вступить в силу через 90 днів.

Крім того, раніше Служби безпеки України накрила майнер кріптовалюти, які підключилися до трансформаторної підстанції в Дніпропетровській області.

До цього Іран заборонив Майнінг на 4 місяці через дефіцит електроенергії.

Додамо, що Біткойн 19 травня впав нижче позначки в 40 000 доларів до мінімуму за 3,5 місяці. Падіння відбулося після того, як Китай ввів нові обмеження на транзакції з криптовалютами.