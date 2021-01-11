ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Біткойн впав на 20% після досягнення історичного максимуму

Київ, Понеділок 11 січня 2021 13:43
Біткойн впав на 20% після досягнення історичного максимуму
Фото: біткойн (cryptoparrot.com)
Автор: Олександр Білоус

У понеділок, 11 січня, біткойн впав на 20% до 33 447 доларів, найнижчого рівня з 6 січня. Найпопулярніша у світі криптовалюта втратила близько 8,5 тисяч доларів вартості.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Як зазначає агентство, криптовалюти обвалилися в понеділок, оскільки зростання прибутковості облігацій США в цілому підняв долар і завдав шкоди іншим активів, які не приносять доходу.

Пізніше біткойн виріс до 35 192 доларів, що приблизно на 16% нижче рекордного піку в 42 000 доларів, який досягла минулого тижня найпопулярніша у світі криптовалюта.

Біткойн досяг рекордного максимуму 41 962 долара 8 січня і закінчив минулий тиждень із зростанням на 15%, що є четвертим поспіль двозначним тижневим приростом.

Нагадаємо, вартість біткойна зростала протягом грудня 2020 року. Всього за рік біткойн подорожчав приблизно в три рази. Morgan Stanley пов'язував ціновий ривок з великими вливаннями Федеральної резервної системи США та інших центробанків в економіку. На ціну криптовалюти впливають і новини про майбутні успіхи у подоланні пандемії коронавірусу за допомогою вакцин.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Економіка валютабіткоін

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся