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Байден планує підняти податки для багатих майже вдвічі, - Bloomberg

Новость на русском → Вашингтон, П'ятниця 23 квітня 2021 11:05
Байден планує підняти податки для багатих майже вдвічі, - Bloomberg Фото: президент США Джо Байден (by Drew Angerer/Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент США Джо Байден планує підвищити податки для багатих. Податкова ставка на приріст капіталу для багатих може зрости майже в два рази.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Байден хоче підвищити податок до 39,6% з метою покрити більшу частину соціальних видатків, які спрямовані на усунення нерівності, розповів співрозмовник видання.

Зараз податкова ставка для американців з річним доходом в розмірі 1 млн доларів і більше становить 20%.

Як зазначає Bloomberg, для тих, хто заробляє не менше 1 млн доларів, нова максимальна ставка в поєднанні з існуючим прибутковим податком на інвестиційний дохід означає, що ставки федерального податку для багатих інвесторів можуть досягати 43,4%.

Податок на дохід від інвестицій в розмірі 3,8%, який фінансує програми в рамках реформи охорони здоров’я Obamacare, буде збережений.

Нагадаємо, Байден представив план з розвитку інфраструктури США на 2 трлн доларів.

Раніше президент США Дональд Трамп прокоментував інформацію про те, що він роками не платив податки.

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