Біткойн вперше в історії перевищив рівень у 60 тисяч доларів

Биткойн в суботу, 13 березня, подорожчав на 7% і вперше в історії піднявся вище 60 тисяч доларів. В моменті криптовалюта торгувалася по 60 190 доларів.

Зазначимо, біткойн досяг історичного максимуму в 58 354 доларів 21 лютого. В результаті його ринкова капіталізація перевищила 1 трильйон доларів. Потім біткойн впав до 45 тисяч доларів, однак у березні зростання відновилося.

Згідно з останнім звітом Goldman Sachs, станом на 4 березня річна прибутковість біткойна, становила близько 70%, була приблизно вдвічі вище, ніж у наступного найближчого конкурента, енергетичного сектора.

Зростання біткойна було викликане ознаками того, що він завойовує визнання серед основних інвесторів і компаній, від Tesla і Mastercard до BNY Mellon. Тим не менш, багато аналітиків та інвесторі як і раніше скептично ставляться до неоднозначно регульованих і дуже волатильних цифрових активів, які все ще мало використовуються для торгівлі.