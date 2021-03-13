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Біткойн вперше в історії перевищив рівень у 60 тисяч доларів

Новость на русском → Субота 13 березня 2021 13:47
Біткойн вперше в історії перевищив рівень у 60 тисяч доларів Фото: біткойн (cryptoparrot.com)
Автор: Олександр Білоус

Биткойн в суботу, 13 березня, подорожчав на 7% і вперше в історії піднявся вище 60 тисяч доларів. В моменті криптовалюта торгувалася по 60 190 доларів.

Про це свідчать дані Coinmarketcap.

Раніше в суботу біткойн піднявся вище 59 тисяч доларів - до нового максимуму.

Зазначимо, біткойн досяг історичного максимуму в 58 354 доларів 21 лютого. В результаті його ринкова капіталізація перевищила 1 трильйон доларів. Потім біткойн впав до 45 тисяч доларів, однак у березні зростання відновилося.

Згідно з останнім звітом Goldman Sachs, станом на 4 березня річна прибутковість біткойна, становила близько 70%, була приблизно вдвічі вище, ніж у наступного найближчого конкурента, енергетичного сектора.

Зростання біткойна було викликане ознаками того, що він завойовує визнання серед основних інвесторів і компаній, від Tesla і Mastercard до BNY Mellon. Тим не менш, багато аналітиків та інвесторі як і раніше скептично ставляться до неоднозначно регульованих і дуже волатильних цифрових активів, які все ще мало використовуються для торгівлі.

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