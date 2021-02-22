Біткойн впав нижче 50 тисяч доларів у понеділок, 22 лютого, досягнувши найнижчого рівня з середини лютого. Інвестори побоюються, що його ціна, можливо, стала занадто високою.

У неділю вартість быткойна зросла до рекордних 58 354 доларів. В результаті його ринкова капіталізація перевищила 1 трильйон доларів.

Найпопулярніша у світі криптовалюта подешевшала до 47,4 тисяч доларів, що стало найслабшим показником за тиждень. В моменті біткойн втратив майже 17% своєї вартості близько 160 мільярдів доларів від загальної ринкової капіталізації.

Зростання біткойна було викликане ознаками того, що він завойовує визнання серед основних інвесторів і компаній, від Tesla і Mastercard до BNY Mellon.

Тим не менш, багато аналітиків та інвесторі як і раніше скептично ставляться до неоднозначно регульованих і дуже волатильних цифрових активів, які все ще мало використовуються для торгівлі.

Зазначимо, засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск заявив, що вважає курс біткойна завищеними.

Нагадаємо, Bank of America попередив про бульбашки акцій технологічних компаній і біткойна. Як зазначає банк, безпрецедентні суми грошей, кинуті політиками на світові фінансові ринки, підняли акції технологічних компаній до рекордних значень, оскільки інвестори погналися за прибутковістю інвестицій від біткойнів до реальних активів.