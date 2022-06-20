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Біткойн подорожчав після рекордного обвалу: що відбувається з критповалютою

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Токіо, Понеділок 20 червня 2022 12:03
Біткойн подорожчав після рекордного обвалу: що відбувається з критповалютою Фото: Біткойн подорожчав на 10% після рекордного обвалу (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Біткойн в понеділок, 20 червня, подорожчав на 10,5% до 20 225 доларів. Криптовалютна індустрія балансує на межі, оскільки інвестори побоюються, що зараження від проблем у великих крипто-гравців може спровокувати серйозні проблеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Біткойн, який втратив 57% цього року і 37% Цього місяця, впав нижче 20 000 доларів за вихідні вперше з грудня 2020 року. Цей рівень має символічне значення, оскільки він був приблизно піком циклу 2017 року.

Проблеми у великих гравців

Падіння цін послідувало за труднощами у декількох великих гравців галузі, в той час як подальше зниження може мати негативні наслідки, оскільки інші криптоінвестори змушені продавати свої активи, щоб задовольнити маржинальні вимоги і покрити збитки.

Криптовалютний хедж-фонд Three Arrows Capital вивчає свої варіанти, в тому числі продаж активів і допомогу іншої фірми, повідомили його засновники Wall Street Journal в статті, опублікованій в п'ятницю, в той же день, коли орієнтований на Азію крипто-кредитор Babel Finance заявив, що припиняє роботу.

Американський кредитор Celsius Network раніше в цьому місяці заявив, що призупинить зняття коштів, і багато з недавніх проблем галузі можна простежити до вражаючого краху так званої стабільної монети TerraUSD в травні.

"Якщо ринок піде вгору, всі зітхнуть з полегшенням, все буде рефінансовано, люди збільшать капітал, і весь ризик розсіється", - сказав Адам Фартінг, головний ризик-офіс Постачальника крипто-ліквідності B2C2 в Японії.

"Для мене це дуже схоже на 2008 рік з точки зору можливого ефекту доміно банкрутств і ліквідацій", - сказав Фартінг.

Падіння ринку акцій

Події в криптовалюті збіглися зі спадом акцій, оскільки американські акції зазнали найбільше тижневе процентне зниження за два роки через побоювання зростання процентних ставок і зростаючої ймовірності рецесії.

Ціна біткойнов має тенденцію рухатися приблизно так само, як і інші ризиковані активи, такі як технологічні акції.

Як повідомляло РБК-Україна, біткойн впав нижче 20 тисяч доларів. Ціна опустилася до найнижчого рівня з грудня 2020 року.

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