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Біткойн знову піднявся вище 40 тисяч доларів після різкого обвалу

Автор: Олександр Білоус

Біткойн у четвер, 20 травня, відновив частину втрачених позицій. Найпопулярніша криптовалюта піднялася на 10% вище 40 000 доларів після падіння на 14% напередодні.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Зростання відбулося після того, як відомі прихильники криптовалюти, такі як Кеті Вуд з Ark Invest і Ілон Маск з автовиробника Tesla, заявили про свою підтримку. Вуд сказала в інтерв'ю Bloomberg, що вона все ще дотримується свого прогнозу для біткойну в 500 тисяч доларів. Маск повторив, що Tesla зберігає свої вкладення в біткойни.

"Люди вважають це моментом покупки на спаді, і багато хто вважає це останнім шансом купити біткойни дешево", - сказав Рууд Фельткамп, виконавчий директор Cryptohopper. За його словами, наступні кілька місяців покажуть, продовжиться рух вгору або це початок кінця зростання.

У середу, 19 травня, останнім каталізатором падіння стала заява органів фінансової індустрії Китаю, що забороняє використання криптовалют для платежів і розрахунків і забороняє організаціям надавати пов'язані з криптовалютами продукти або послуги обміну між криптовалютами і юанями або іноземною валютою.

Але до цього біткойн вже майже тиждень перебував під тиском після серії твітів Маска, в основному відмови від Tesla приймати біткойни в якості оплати.

Аналітики вважають, що потрясіння ще не закінчилися.

"Я сумніваюся, що у нас буде шанс перевести дух або нас чекає ще більша нестабільність", - сказав Кріс Вестон, керівник відділу досліджень брокерської компанії Pepperstone в Мельбурні.

Вестон вказав на те, що криптовалютні позиції на суму 9,13 млрд доларів були ліквідовані на біржах протягом 24 годин, а загальний обсяг транзакцій склав 532 млрд доларів.

За словами трейдерів, спад змусив деяких інвесторів закрити позиції з кредитним плечем в похідних криптовалюта, що призвело до подальшого падіння цін і опустило цифрові активи в більш низький торговий діапазон.

Нагадавши, Біткойн 19 травня впав нижче позначки в 40 000 доларів до мінімуму за 3,5 місяці. Падіння відбулося після того, як Китай ввів нові обмеження на транзакції з криптовалютами.

До цього біткойн просів після серії твітів засновника Tesla Ілона Маска, який заявив, що компанія не буде приймати його для оплати.

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