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Біткойн впав майже на 30%. Торгується на позначці близько 30 000 доларів

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Середа 19 травня 2021 16:18
Біткойн впав майже на 30%. Торгується на позначці близько 30 000 доларів Фото: курс біткойна знову обрушився (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Курс біткойна за добу обвалився майже на 30%. Зараз він торгується близько позначки 30 000 доларів за монету.

Про це свідчать дані кріптовалютной біржі Coindesk.

Зокрема, станом на 16:15 за київським часом біткойн коштує 30 200 доларів. За добу його вартість просіла майже на 30%.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про причини чергового падіння біткойна. Нинішня ситуація пов'язана з тим, що Китай заборонив фінансовим установам і платіжним компаніям надавати послуги, пов'язані з транзакціями з криптовалютою. Крім того, Пекін застеріг інвесторів від спекулятивної торгівлі криптовалютами.

До цього біткойн просів після серії твітів засновника Tesla Ілона Маска, який заявив, що компанія не буде приймати його для оплати. Однак згодом біктойн відіграв падіння і стабілізувався на рівні 40 000 доларів за монету.

Відзначимо, недавній розпродаж біткойнов та інших цифрових валют повернув ринкову капіталізацію всіх криптовалют нижче 2 трильйонів доларів в порівнянні з недавнім рекордом в 2,5 трильйона.

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