Курс доллара Экономика Авто Tech

Биткойн обвалился до 105 тысяч долларов: что это значит для рынка криптовалют

Фото: Биткойн снова обвалился (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Биткойн резко упал до 105 000 долларов на фоне усиления распродаж на рынке. Восстановление после падения было медленным, а цена приблизилась к ключевой зоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Binance.

По состоянию на полдень сегодняшнего дня курс биткойна равен 104,980.37 долларов за единицу. В течение сегодняшнего утра видно, что курс стабильно двигался вниз.

Согласно рыночным данным, ведущая криптовалюта упала более чем на 5% за последние 24 часа и почти на 14% за прошедшую неделю.

Ее текущая рыночная капитализация упала примерно до 2,09 триллиона долларов, а 24-часовой объем торгов превышает 102 миллиарда долларов.

Что стало причиной

Внезапное падение произошло после того, как биткойн в начале этой недели ненадолго вернул себе уровень выше 110 000 долларов, что вызвало надежды на возобновление бычьего импульса.

Однако усиленное давление продавцов резко снизило цены в течение ночи. Откат происходит после нескольких волатильных сессий в октябре, во время которых биткойн не смог удержать ключевые уровни поддержки, несмотря на кратковременное восстановление.

Аналитики отмечают, что общие настроения на рынке ослабли на фоне опасений относительно ликвидности и глобальной макроэкономической неопределенности.

Заметим, что недавно на рынке криптовалют произошло большое потрясение - цена биткоина и других криптовалют резко упала.

Подробнее о том, что происходит на рынке криптовалют, в чем причина снижения цены и каким будет курс биткоина дальше, можно узнать в материале РБК-Украина.

Стоит отметить, что 5 октября биткоин побил очередной ценовой рекорд. В тот день его стоимость превысила 125 тысяч долларов.

Биткоин