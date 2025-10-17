Биткойн обвалился до 105 тысяч долларов: что это значит для рынка криптовалют

По состоянию на полдень сегодняшнего дня курс биткойна равен 104,980.37 долларов за единицу. В течение сегодняшнего утра видно, что курс стабильно двигался вниз.

Согласно рыночным данным, ведущая криптовалюта упала более чем на 5% за последние 24 часа и почти на 14% за прошедшую неделю.

Ее текущая рыночная капитализация упала примерно до 2,09 триллиона долларов, а 24-часовой объем торгов превышает 102 миллиарда долларов.

Что стало причиной

Внезапное падение произошло после того, как биткойн в начале этой недели ненадолго вернул себе уровень выше 110 000 долларов, что вызвало надежды на возобновление бычьего импульса.

Однако усиленное давление продавцов резко снизило цены в течение ночи. Откат происходит после нескольких волатильных сессий в октябре, во время которых биткойн не смог удержать ключевые уровни поддержки, несмотря на кратковременное восстановление.

Аналитики отмечают, что общие настроения на рынке ослабли на фоне опасений относительно ликвидности и глобальной макроэкономической неопределенности.