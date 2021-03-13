Біткойн оновив історичний максимум: скільки коштує криптовалюта

Біткойн в суботу, 13 березня, знову піднявся вище 59 тисяч доларів. В моменті криптовалюта подорожчала до 59 749 доларів - історичного максимуму.

Зазначимо, біткойн досяг історичного максимуму в 58 354 доларів 21 лютого. В результаті його ринкова капіталізація перевищила 1 трильйон доларів. Потім біткойн впав до 45 тисяч доларів, однак у березні зростання відновилося.

Згідно з останнім звітом Goldman Sachs, станом на 4 березня річна прибутковість біткойна, становила близько 70%, була приблизно вдвічі вище, ніж у наступного найближчого конкурента, енергетичного сектора.