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Біткойн впав на 10% на тлі побоювань нової бульбашки на ринку

Київ, Четвер 21 січня 2021 13:35
Біткойн впав на 10% на тлі побоювань нової бульбашки на ринку
Фото: біткойн (cryptoparrot.com)
Автор: Олександр Білоус

На ринку зростають побоювання, що біткойн є черговим бульбашкою на ринку

Біткойн впав на 10% у четвер, 21 січня, до десятиденного мінімуму, ще більше відійшовши від рекордних максимумів. При цьому трейдери побоюються можливого посилення регулювання в США.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Найпопулярніша у світі криптовалюта опустилася до рівня 31 977 доларів. Біткойн втратив майже чверть вартості з моменту досягнення рекордних 42000 доларів 8 січня.

Відкат відбувається на тлі зростаючих побоювань, що біткойн є одним з низки бульбашок на фінансових ринках.

За словами трейдерів, побоювання, що адміністрація президента США Джо Байдена може спробувати регулювати кріптовалюти, також вплинули на настрої.

Під час слухань у Сенаті у вівторок Джанет Йеллен, висунута Байденом на пост міністра фінансів США, висловила побоювання, що кріптовалюти можуть бути використані для фінансування незаконної діяльності.

"Я думаю, що багато з них використовуються, принаймні в сенсі транзакцій, в основному для незаконного фінансування. І я думаю, що нам дійсно потрібно вивчити способи, якими ми можемо обмежити їх використання і переконатися, що через ці канали не відбувається відмивання грошей", - сказала колишній глава Федеральної резервної системи США.

Нагадаємо, біткойн досяг рекордного максимуму 41 962 долара 8 січня і закінчив тиждень із зростанням на 15%,

Як повідомляло РБК-Україна, 11 січня біткойн впав на 20% після різкого зростання на початку січня.

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