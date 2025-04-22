С биткоинов хотят собирать налоги: в Раде предложили модель

Гетманцев сообщил, что законопроект о виртуальных активах рассмотрят на комитете 24 апреля.

"Сложный документ, который объединяет все основные вопросы по криптоактивам. Регулирование обращения, статус регуляторов, налогообложение", - написал он.

В частности, предложена самая "простая" модель налогов - налогообложение прибыли. "То есть облагается налогом разница между тем, что владелец криптоактива в течение отчетного годового налогового периода потратил на приобретение криптоактивов, и теми доходами, которые он получил от продажи этих активов", - пояснил депутат от "Слуги народа".

Кроме того, предусмотрен переходный период. "Предполагается, что в течение года человек может продать и задекларировать свой доход от криптоактивов по ставке 5% без подтверждения расходов на их приобретение в прошлом", - добавил Гетманцев.

Регулирование рынка криптовалют

Напомним, в Меморандуме с МВФ за декабрь 2024 года появился пункт, по которому Украина обновит законодательство по регулированию криптовалют. Национальный банк Украины и Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) подготовят соответствующие изменения при технической помощи МВФ. Документ также установит, какой из этих органов станет главным регулятором криптовалютного рынка в Украине.

НКЦБФР в марте представила свой проект Модели регулирования и надзора на рынке виртуальных активов Украины.

В НБУ заявили, что законопроект о виртуальных активах в Украине с распределением полномочий регуляторов будет подготовлен до октября 2025 года.