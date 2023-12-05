Биткоин продолжает расти в цене. Какой курс первой криптовалюты в декабре

Биткоин, во вторник, 5 декабря, достиг рекордной отметки в 41,8 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные одной из крупнейших европейских криптобирж WhiteBIT .

Биткоин достиг отметки 41 881 долларов - самого высокого уровня почти за полтора года.

Самая крупная и известная криптовалюта в мире выросла на 51,1% по сравнению с годовым минимумом в 26 533 долларов, зафиксированным 11 октября 2023 года.

Сегодняшний показатель несколько ниже своего рекордного максимума в 63 000 долларов в апреле 2021 года.

Общая рыночная капитализация криптовалют в сутки, по данным CoinMarketMap, оценивается в 1,52 трлн долларов.

Ethereum (ETH) торгуется на уровне 2,21 тысячи долларов. Другие активы по топ-10 по капитализации также преимущественно находятся в основном в "красной" зоне, согласно данным WhiteBIT.

В частности, WBT - 5,471 долл., ADA - 0,399 долл., XRP - 0,61 долл.

Напомним, ранее РБК-Украина публиковала инструкцию, как быстро и безопасно купить самую популярную криптовалюту – Bitcoin.