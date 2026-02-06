Биткоин обновил 16-месячный минимум: почему криптовалюта стремительно дешевеет

Крупнейшая в мире криптовалюта в конце торгов выросла на 1,64% до 64 153,24 долларов, хотя в течение сессии она достигла минимума в 60 008,52 долларов. Это самый низкий показатель с октября 2024 года.

Эфир в конце торгов вырос на 2,4% до 1891,27 долларов, в течение торгов падая до 10-месячного минимума в 1751,94 долларов.

Данные CoinGecko показали, что мировой криптовалютный рынок потерял около 2 трлн долларов в стоимости с момента достижения пика в 4,379 трлн долларов в начале октября, при этом более триллиона долларов было потеряно только за последний месяц.

Таким образом, биткоин упал за неделю на 16%, доведя свое падение с начала года до 27%. Эфир просел на 17% за неделю, а его потери с начала года достигли 36%.

Курс криптовалют испытал существенное влияние последних продаж драгоценных металлов и акций. Золото и серебро, например, стали более волатильными в результате покупки с использованием кредитного плеча и спекулятивных потоков.

Судьба биткойна некоторое время была связана с более широким технологическим сектором. Цена имела тенденцию к росту, особенно на фоне энтузиазма инвесторов в отношении искусственного интеллекта.

"Возвращение биткойна до 60 тысяч долларов - это не смерть криптовалюты, это счет, который должен быть оплачен казначейскими облигациями и фондами, которые рассматривали биткойн как односторонний актив без реального контроля рисков", - заявил Джошуа Чу, сопредседатель Гонконгской ассоциации Web3.

По его словам, криптовалюты переживают трудности в последние месяцы после рекордного краха в октябре прошлого года. Именно это привело к охлаждению настроений инвесторов в отношении цифровых активов.