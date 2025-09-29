Биткоин выходит из тени: какие налоги заплатят украинцы по новому закону

Главное:

Какие шаги сделаны для легализации криптоактивов?

Сколько криптовалют в Украине?

Какая роль будет отведена цифровым активам в законодательстве?

Будут ли облагаться налогом криптовалюты?

Какие вопросы остаются не урегулированными?

В начале сентября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №10225-д, которым предлагается легализовать владение и операции с криптовалютами. Проект закона определяет роль виртуальных активов, регламентирует работу этого рынка и предусматривает их налогообложение. Еще в 2021 году парламент принимал закон о виртуальных активах, но он так и не вступил в действие, ведь нужные изменения в Налоговый кодекс не были внесены.

Вопрос легализации виртуальных активов требует решения уже длительное время. "Рынок криптоактивов в Украине не может дальше жить по правилам Дикого Запада. Упорядочить этот вопрос назрело уже давно", - писал в Telegram глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. К тому же Украина интегрируется в Европейский Союз, а там действует регулирование цифровых валют - регламент MICA (англ. Markets in Crypto-assets - рынки криптоактивов).

Использование криптовалют в Украине

Необходимость легализации виртуальных активов объясняется большим количеством пользователей криптовалют в Украине. Из года в год растет количество должностных лиц, которые официально декларируют цифровые активы. В 2022 году в Единый госреестр деклараций, который ведет Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции, было подано 1,3 тысячи деклараций, в которых были указаны криптовалюты на общую сумму 371 млн гривен, в 2023 году это уже было 1,7 тысяч деклараций на 526 млн гривен, а в 2024 году - 2,2 тысячи деклараций на 786 млн гривен. То есть, за два года число декларантов криптовалюты и ее объемы выросли вдвое.

Более 10% украинцев владели криптовалютой в 2023 году, отмечается в отчете Европейского банка реконструкции и развития об экономических перспективах стран за сентябрь 2025 года. Украина входит в число стран мира, где криптовалюты используются больше всего. Например, с июля 2023 года по июль 2024 года поступления криптовалюты в Украину были в размере 106 млрд долларов, при этом расходы на приобретение биткоина оцениваются ЕБРР на сумму 882 млн долларов.

Фото: Украинцы держат значительную долю средств в криптовалютах (Getty Images)

Украина занимает шестое место в мире по уровню внедрения криптовалют в 2024 году, говорится в отчете американской аналитической компании Chainalysis. По этому показателю Украину опережают Индия, Нигерия, Индонезия, США и Вьетнам. Официальная статистика обращения криптовалют в Украине, конечно, не ведется.

Нынешний юридический статус

На сегодня в Гражданском кодексе есть понятие "цифровая вещь", к которой относятся виртуальные активы. Также термин "виртуальные активы" встречается в законодательстве о предотвращении отмывания средств. "И это все, то есть деятельность участников рынка криптовалют не регулируется. Все что сейчас происходит - это "серый" рынок", - пояснил РБК-Украина вице-президент Национальной ассоциации лоббистов Украины, эксперт по международному регулированию рынка криптоактивов Александр Черных.

Теневой оборот криптовалют создает значительные проблемы. В частности, государственный бюджет не получает налоги от этого бизнеса. Гетманцев заявлял, что бюджет может дополнительно получать 14-15 млрд гривен в год от налогообложения криптобирж и доходов граждан.

Криптовалюта часто используется, чтобы обходить ограничения Национального банка на вывод валюты за границу. "Вы идете в любой криптообменник в Киеве, говорите: "Мне надо отправить крипту на такой-то кошелек". Даете им наличные и они переводятся за границу", - прокомментировал Черных. Из-за отсутствия правового поля многие украинские команды предпринимателей, которые работали на крипторынке, выехали за границу, добавил эксперт.

Новая роль криптовалюты

Хотя в реальности криптовалюты используются как альтернатива фиатным деньгам (выпущенных правительством), в понимании законодателя криптоактивы не являются деньгами. Этот тезис постоянно отстаивают в Национальном банке, указывая, что законным денежным средством в Украине является только гривна. Даниил Гетманцев в интервью РБК-Украина говорил, что признать криптовалюты деньгами это "хуже, чем разрешить обращение евро и доллара. Это вопрос национальной безопасности и суверенитета". Он имел в виду, что возможность выпуска денег - это исключительная прерогатива государства и его центрального банка, который должен иметь все возможности регулировать обращение денежной единицы и ее стоимость.

В первом чтении законодатель определил криптовалюту как "движимое имущество в виде виртуальных активов". То есть, это определенная вещь, которая существует в цифровом пространстве, вы можете ею владеть, покупать и продавать.

Фото: Криптоактивы - это движимое имущество, которое хранится на серверах в сети Интернет, согласно проекту закона (Getty Images)

"Это похоже на электронную книжку: вы приобрели файлик, храните его где-то в Интернете, он имеет определенную стоимость, вы его можете перепродать и заработать прибыль на этой операции. Вы можете иметь много файликов, это ваше виртуальное движимое имущество", - пояснил РБК-Украина адвокат компании YANKIV Legal Solutions Богдан Янкив.

Владелец криптоактивов должен будет задекларировать такое имущество и уплатить налоги. Последние надо будет платить не по факту владения таким имуществом, а с прибыли - разницы между покупкой и продажей криптовалюты. Например, в течение отчетного года вы покупаете биткоин по более низкому курсу, затем продаете его по более высокой цене - получаете прибыль, выраженную в гривне. Вы должны отразить эту прибыль в налоговой декларации и уплатить налоги в размере 23% (18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора). Налоги уплачиваются только в случае "выхода в фиат" - продажи криптовалюты за обычные деньги и получения прибыли.

К операциям с криптовалютами будут применяться общая система налогообложения, использование упрощенной системы (с более низкими налогами) для виртуальных активов не предусматривается. Если в этом году от торговли криптовалютами вы получите убыток, тогда налоги не платятся, а сумма убытка переносится на последующие годы (для ее покрытия будущими доходами).

"Важно то, что виртуальные активы вводятся в правовое поле как явление, как категория имущества, о котором вы можете указать в платежном поручении банка, за которое вы можете получить средства на ваш расчетный счет так же, если бы вы продавали авто или другое имущество", - прокомментировал Богдан Янкив.

В 2026 году предусматривается возможность задекларировать криптоактивы без объяснения источников средств, на которые они были приобретены, и уплатить льготную ставку налога - 5%. Физическое лицо может продать всю свою криптовалюту, получить гривну, сообщить об этом налоговую, уплатить с этого дохода 5% и все эти средства станут "белыми". В YANKIV Legal Solutions уточнили, что дополнительно придется заплатить 5% военного сбора.

"Норма об амнистии для криптоактивов вызывает оживленную дискуссию. В течение второго чтения она может быть изменена или вообще исчезнуть, поэтому пока рано делать выводы о такой возможности "отбелить" сбережения в криптовалюте", - добавляет Янкив.

Регулирование криптобизнеса

Отдельные условия возникнут для бирж, на площадке которых будут проводиться торги криптовалютой. Криптобиржи - это как правило международные компании со многими акционерами, которые работают в разных странах мира. Если законодательство будет полностью принято, деятельность дочерних структур таких компаний в Украине потребует лицензии.

"Те, кто будут действовать на территории Украины, будут получать лицензию от украинских государственных органов", - прокомментировал Александр Черных. Возможно, Государственная налоговая служба будет получать от бирж информацию о торговых операциях своих клиентов. Таким образом, государство сможет проверить подлинность финансового результата, который будут декларировать участники торгов.

Фото: Законодатель предлагает облагать налогами торговлю криптовалютой и лицензировать биржевую деятельность (Getty Images)

Биржевой бизнес поддерживает законопроект, но выступает против массового раскрытия информации государству. "Мы категорически против массовой передачи данных пользователей каким-либо регуляторам", - сказал РБК-Украина региональный глава Binance в Центральной и Восточной Европе, Центральной Азии и Африке Кирилл Хомяков. Он добавил, что правки, которые обсуждаются в законопроект, направлены на то, чтобы защитить конфиденциальность данных пользователей. Однако, в случае проведения расследований биржа взаимодействует с правоохранительными органами.

Лицензии будет выдавать регулятор, он же будет контролировать выполнение лицензионных требований. На сегодня регулятор крипторынка еще не определен, это очень дискуссионный вопрос и пока он передан на усмотрение Кабинета министров. "Это является достаточно мудрым и компромиссным решением и позволяет закону двигаться дальше", - считает Хомяков.

Лицензированию на крипторынке скорее всего будут также подлежать хранение криптовалюты в интересах третьих лиц, осуществление переводов (обменов) криптовалют и выпуск новых монет. Компаниям, которые будут торговать криптовалютами или хранить их на своих криптокошельках отдельных лицензий не потребуется.

Вопросы на второе чтение

Законопроект должен пройти второе чтение, во время которого надо выяснить много важных деталей. Необходимо определить государственного регулятора и его полномочия. Даниил Гетманцев в комментарии РБК-Украина сказал, что выступает за то, чтобы им стал Национальный банк, однако этот вопрос вызывает много дискуссий среди стейкхолдеров процесса.

Надо полностью регламентировать процедуры проверок бизнеса, случаи изъятия документов, критерии допуска компаний на рынок, считает экономист Центра экономической стратегии Богдан Слуцкий.

"Сейчас в законопроекте предусмотрен запрет блокировать средства клиентов и резервы эмитентов криптомонет даже при наличии подозрений в мошенничестве. Это затрудняет возможность оперативно реагировать на риск вывода активов", - сказал эксперт, добавив, что финальная редакция закона должна минимизировать риски использования криптовалют для незаконных действий.

В ясности нуждаются сроки и условия налоговой амнистии для криптовалют. В комментарии РБК-Украина Гетманцев высказался за внедрение такой амнистии.

Необходимо урегулировать переходный период по декларированию существующих криптоактивов, алгоритм судебного производства за нарушения в их обращении. Предусмотренное на сегодня ускоренное рассмотрение дел (без вызова сторон в суд) ограничивает права участников. Компании, которые выпускали свои криптомонеты и уходят с рынка, должны иметь четкую процедуру банкротства, добавляет Слуцкий.

Если все детали будут согласованы, а законопроект принят, это позволит в конце концов вывести из тени значительный объем средств, создать условия, при которых владельцам криптовалют было выгодно декларировать, платить налоги и открыто использовать цифровые накопления.