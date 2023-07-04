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Bitcoin выше 31 тысячи долларов: что происходит на рынке криптовалют

Фото: Bitcoin в начале июля выше 31 тысячи долларов (pixabay)
Автор: Юлия Бойко

В начале июля цена первой криптовалюты закрепилась выше $30 000. Во вторник, 4 июля, цена биткоина составляет $31 026.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные одной из крупнейших европейских криптобирж WhiteBIT.

Скриншот с сайта WhiteBIT.com

Вместе с тем, большинство цифровых активов из ТОП-10 по капитализации не продемонстрировали значительную динамику. Через неделю заметно подорожал лишь Litecoin, прибавив в цене 25%.

Также по состоянию на утро 12 июня Ethereum (ETH) торгуется на уровне 1,958 $, Tether (USDT) – 0,99 $, WhiteBIT Token (WBT) – 5,34 $, Cardano (ADA) – 0,29 $.

Совокупная капитализация криптовалютного рынка на сегодня превышает $1,2 трлн. Индекс доминирования биткоина – 51,2%.

Скриншот с сайта WhiteBIT.com

Напомним, ранее ведущий криптоаналитик Бенджамин Коуэн высказал новый прогноз относительно первой криптовалюты и рынка альтокинов. Эксперт отмечает, что еще в этом году Bitcoin может добиться уровня $35 000.

Ранее РБК-Украина писала, что WhiteBIT запустила тестовую сеть собственного блокчейна.

Также мы публиковали инструкцию, как выбрать и открыть криптокошелек. Пошаговая инструкция для начинающего – по ссылке.

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