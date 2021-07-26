BioNTech має намір створити вакцину від малярії до кінця 2022 року

Німецька фірма BioNTech, яка спільно з американською компанією Pfizer створила вакцину від COVID-19, має намір створити препарат від малярії до кінця 2022 року. Компанія має намір використовувати технологію матричної РНК для створення вакцини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії .

"BioNTech оголосила про запуск свого проекту по боротьбі з малярією, який спрямований на розробку добре переносимої і високоефективної вакцини проти малярії і впровадження стійких рішень щодо постачання вакцин на Африканському континенті", - йдеться в повідомленні.

Початок клінічних випробувань першого кандидата у вакцини заплановано на кінець наступного року.