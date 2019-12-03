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Біометричні закордонні паспорти оформили майже 180 тис. літніх українців

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Ще 30 тис. оформили ID-картки

Закордонні біометричні паспорти з січня 2015 року оформили майже 180 тис. людей літнього віку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної міграційної служби у Facebook.

Відзначаться, що було оформлено понад 179 тисяч закордонних паспортів для громадян у віці з 71 по 90 років та 740 - для осіб у віці з 91 по 110 років.

Крім того, біометричні паспорти у вигляді ID-карток з початку 2016 року в Україні оформили майже 30 тис. людей літнього віку. Власниками ID-картки стали понад 29 тис. громадян віком від 71 до 90 років та понад 500 - віком від 91 до 110 років.

Ще понад 2,2 млн закордонних паспортів оформили для дітей віком до 12 років.

"Нагадаємо, що користування електронними послугами та сервісами, які наразі активно впроваджуються в Україні, стане доступним у першу чергу саме для власників біометричних документів", - додають у міграційній службі.

Раніше повідомлялося, що з 1 липня оформлення закордонного паспорта подорожчало на 30%.

РБК-Україна писало, що Міністерство внутрішніх справ ввело нові стандарти фотографування на документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи для представників різних віросповідань.

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