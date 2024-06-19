Возле Волчанска продолжаются бои, на Покровском направлении отбито 18 атак, - Генштаб

С начала суток, 19 июня, на линии фронта количество боевых столкновений увеличилось до 59. Продолжаются два боестолкновения вблизи Волчанска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
На Харьковском направлении продолжаются два боестолкновения вблизи Волчанска. Враг применяет авиацию со стороны Белгорода.
На Купянском направлении продолжаются четыре боестолкновения вблизи Синьковки, Новоселовки и Кругляковки.
На Лиманском направлении россияне пять раз пытались атаковать вблизи Грековки, Невского и Тернов. Продолжается бой вблизи Макеевки.
На Северском направлении россияне пытаются проявлять активность в районе Нового. Сейчас продолжается один штурм.
На Краматорском направлении россияне атакуют возле Калиновки и Ивановского.
На Покровском направлении с начала суток зафиксировано 22 боестолкновения неподалеку Новоалександровки, Калинового, Сокола и Новопокровского. В настоящее время наши защитники отбили 18 вражеских атак, еще четыре продолжаются.
На Кураховском направлении враг штурмует вблизи Красногоровки и Парасковиевки. Уже отбито шесть атак, один бой продолжается.
На Времовском направлении вражеская авиация нанесла удар двенадцатью НАРами в районе Старомайорского.
На Приднепровском направлении враг также применяет авиацию. По Ольговке нанесен удар четырьмя КАБами, три бомбы оккупанты сбросили на Крынки и еще одну - на село Бургунка.
За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 1130 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения потери врага почти достигли 530 тысяч единиц живой силы. Также вчера военные уничтожили еще и десяток танков.
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