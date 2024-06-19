Возле Волчанска продолжаются бои, на Покровском направлении отбито 18 атак, - Генштаб

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении продолжаются два боестолкновения вблизи Волчанска. Враг применяет авиацию со стороны Белгорода.

На Купянском направлении продолжаются четыре боестолкновения вблизи Синьковки, Новоселовки и Кругляковки.

На Лиманском направлении россияне пять раз пытались атаковать вблизи Грековки, Невского и Тернов. Продолжается бой вблизи Макеевки.

На Северском направлении россияне пытаются проявлять активность в районе Нового. Сейчас продолжается один штурм.

На Краматорском направлении россияне атакуют возле Калиновки и Ивановского.

На Покровском направлении с начала суток зафиксировано 22 боестолкновения неподалеку Новоалександровки, Калинового, Сокола и Новопокровского. В настоящее время наши защитники отбили 18 вражеских атак, еще четыре продолжаются.

На Кураховском направлении враг штурмует вблизи Красногоровки и Парасковиевки. Уже отбито шесть атак, один бой продолжается.

На Времовском направлении вражеская авиация нанесла удар двенадцатью НАРами в районе Старомайорского.

На Приднепровском направлении враг также применяет авиацию. По Ольговке нанесен удар четырьмя КАБами, три бомбы оккупанты сбросили на Крынки и еще одну - на село Бургунка.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 1130 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения потери врага почти достигли 530 тысяч единиц живой силы. Также вчера военные уничтожили еще и десяток танков.

Почитать утреннее сведение Генштаба можно по ссылке.