Возле Вербового ВСУ отвоевали у оккупантов полкилометра территории, - Федоров

По его словам, на Запорожском направлении Силы обороны отражают вражеские атаки. Так, недалеко от Вербового украинские бойцы отвоевали у россиян полкилометра территории.

deepstatemap.live

"Наши воины противостоят российской армии в сверхсложных условиях. Помним об этом и максимально помогаем ВСУ", - подчеркнул Федоров.

Ситуация в Запорожской области

Напомним, российские войска оккупировали территории вдоль берега Азовского моря в первые месяцы полномасштабного вторжения. Города Мелитополь, Бердянск и Токмак стали основными военными пунктами россиян.

Ранее сообщалось, что войска РФ укрепляют свои позиции в районах оккупации на юге и востоке Украины с помощью спецсооружений, в том числе так называемых "зубов дракона".

В сентябре 2023 года командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что украинские войска прорвали первую линию обороны России в Запорожской области. По его словам, это была главная линия обороны оккупантов.

Также была информация, что украинские воины дошли до второй линии обороны россиян в районе населенных пунктов Работино и Вербовое в Запорожской области. Однако информации о ее прорыве не было.

В декабре министр обороны Украины Рустем Умеров в одном из интервью отметил, что военные ВСУ находятся между второй и третьей линией обороны россиян.