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Возле Туапсе Краснодарского края РФ слышали взрывы, сообщают об атаке дрона

Пятница 22 сентября 2023 06:33
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Возле Туапсе Краснодарского края РФ слышали взрывы, сообщают об атаке дрона Фото: возле Туапсе Краснодарского края РФ слышали взрывы (росСМИ)
Автор: Константин Широкун

В районе городу Туапсе Краснодарского края РФ были слышны взрывы сегодня ночью, 22 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA.

Власти Туапсинского района заявили, что в районе 4:30 система ПВО якобы "отработала" по неизвестному беспилотнику.

"На берегу повреждений и нарушений объектов инфраструктуры, зданий и сооружений нет. Пострадавших нет. Жалоб от населения не поступало", - говорится сообщении администрации.

Местные жители в соцсетях отмечают, что ночью над городом со стороны моря было слышно несколько громких взрывов.

Взрывы в России

На территории Российской Федерации в последнее время все чаще происходят разные пожары, раздаются взрывы. Власти в российских регионах не редко жалуются на якобы "атаки беспилотников".

Так, вчера поздно вечером, 21 сентября, в Туле РФ раздались мощные взрывы, часть города осталась без света.

Кроме того, 17 сентября в Орле раздался взрыв, после чего произошел пожар на нефтебазе. Перед этим местные жители рассказывали, что слышали звук дрона.

Также недавно сообщалось, что дрон атаковал "Редкинский опытный завод" в Тверской области России, и произошел взрыв. Предприятие занимается производством уникальной продукции для авиации и космической промышленности.

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