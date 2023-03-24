Возле ТЭЦ в Москве нашли неизвестный снаряд, - росСМИ

Источник издания сообщает, что территорию ТЭЦ-20 оцепили.

По предварительной информации, у забора ТЭЦ на улице Вавилова примерно в 50 метрах от проходной нашли мину. На месте ждут саперов.

Напомним, сегодня в Свердловской области РФ загорелся научно-производственный комплекс.

А вчера 23 марта пожар произошел на территории Ярославского моторного завода в России.

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