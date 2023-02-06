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Недалеко от российской Калуги взорвался беспилотник

Фото: в России недалеко от Калуги взорвался Беспилотник (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В небе Калужской области России сегодня ночью, 6 февраля, взорвался беспилотник. Сообщается, что якобы в результате инцидента никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Калужской области РФ Владислава Шашпы.

"Сегодня ночью жители окраин Калуги слышали хлопок. Установлено, что в пять утра в лесу недалеко от города в воздухе на высоте 50 метров взорвался беспилотник. Какого-либо ущерба гражданским и социальным объектам нет. Пострадавших нет", - говорится в сообщении чиновника.

По его словам, на месте взрыва работают представители силовых структур. О происхождении БПЛА Шашпа также ничего не сообщил. Отметим, что Калуга расположена в 130 километрах юго-западнее Москвы.

Ранее мы писали, что в российской Брянской области раздавались взрывы. Местные жители в соцсетях жалуются на громкие хлопки, которые были слышны в Стародубском округе. Власти уже заявили об "обстреле".

Также сообщалось, что во вторник, 31 января, в Белгородской области были зафиксированы мощные взрывы. Также сообщается о работе системы ПВО.

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