У резиденции Путина на Валдае заметили ЗРК "Панцирь-С1": спутниковые снимки

Журналисты российской службы Радио Свобода обнаружили систему противовоздушной обороны "Панцирь-С1", которая расположена рядом с резиденцией российского диктатора Владимира Путина на Валдае.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Радио Свободы".
Отмечается, что ЗРК расположена в лесу на острове Рябиновой, что в 3,7 километрах от валдайской "дачи" российского диктатора.
В частности, башня с установленной на ней ЗРК видна на обновленных спутниковых снимках Google, сделанных 6 мая этого года.
Из истории снимков за прошедшие месяцы на сервисе Planet.com следует, что эта позиция ПВО возле валдайской резиденции Путина была построена в марте 2024 года.
Напомним, что в начале этого года сообщалось о том, что во время атаки по нефтебазе в Санкт-Петербурге один из беспилотников пролетал над резиденцией российского диктатора Владимира Путина. Речь шла о его дворце на Валдае.
Также после одной из атак дронов на Моску там начали устанавливать "Панцирь-С1" на крыше админпостроек , в том числе Минбороны РФ.
Кроме того, еще один "Панцирь" был обнаружен в 2,5 километрах от дачи бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу.
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