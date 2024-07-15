У резиденции Путина на Валдае заметили ЗРК "Панцирь-С1": спутниковые снимки

Отмечается, что ЗРК расположена в лесу на острове Рябиновой, что в 3,7 километрах от валдайской "дачи" российского диктатора.

В частности, башня с установленной на ней ЗРК видна на обновленных спутниковых снимках Google, сделанных 6 мая этого года.

Из истории снимков за прошедшие месяцы на сервисе Planet.com следует, что эта позиция ПВО возле валдайской резиденции Путина была построена в марте 2024 года.

Фото: спутниковые снимки дачи Путина (t.me/radiosvoboda)

Напомним, что в начале этого года сообщалось о том, что во время атаки по нефтебазе в Санкт-Петербурге один из беспилотников пролетал над резиденцией российского диктатора Владимира Путина. Речь шла о его дворце на Валдае.

Также после одной из атак дронов на Моску там начали устанавливать "Панцирь-С1" на крыше админпостроек , в том числе Минбороны РФ.

Кроме того, еще один "Панцирь" был обнаружен в 2,5 километрах от дачи бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу.

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