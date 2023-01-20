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У резиденции Путина под Москвой заметили комплекс ПВО

Фото: президент РФ Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

У резиденции российского президента Владимира Путина в Ново-Огарево под Москвой замечен комплекс противовоздушной обороны. Ранее систему ПВО установили на крыше здания военного ведомства РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Сирена".

Видео снято 6 января рядом с поселком Заречье Одинцовского городского округа Москвы. Резиденция Путина в Ново-Огарево находится в 10 километрах от места размещения установки.

Установка была выявлена из-за громкого звука. По предположения, это "Панцирь С1".

Вечером 19 января в российских телеграм-каналах начали появляться фото и видео с установками ПВО, которые разместили на крышах зданий и свободных площадках в Москве, в том числе на крыше здания военного ведомства.

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