Вблизи Парижа неизвестные напали на официального представителя правительства Франции
Группа людей напала на официального представителя правительства Франции Приску Тевено, а также трех ее помощников. Инцидент произошел в коммуне Медон-ла-Форе к юго-западу от Парижа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу премьер-министра Габриэля Атталя в соцсети Х.
"Сегодня (3 июля. - ред.) вечером кандидат Приска Тевено и члены ее предвыборной команды подверглись нападению четырех человек в Медоне, когда они расклеивали предвыборные плакаты", - написал он.
Глава правительства осудил нападение и призвал положить конец насилию и ненависти.
Как сообщает BFMTV, в нападении приняли участие около 15 человек. По данным Le Parisien, на Тевено и ее помощников напали пять человек, двух помощников представителя правительства госпитализировали.
По делу задержали четырех человек, трое из которых являются несовершеннолетними. Прокуратура начала расследование, о мотивах нападавших пока ничего не известно.
Парламентские выборы во Франции
30 июня состоялся первый тур досрочных парламентских выборов во Франции. По его результатам, партия "Возрождение" действующего президента страны Эммануэля Макрона набрала более 15%, а ультраправая партия пророссийской Марин Ле Пен - более 30%.
Макрон призвал к более широкой сплоченности против ультраправых политсил во втором туре выборов 7 июля.
Причиной выборов стал проигрыш партии Макрона на выборах в Европарламент, после чего президент распустил Национальное собрание Франции.
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