Вблизи Парижа неизвестные напали на официального представителя правительства Франции

Группа людей напала на официального представителя правительства Франции Приску Тевено, а также трех ее помощников. Инцидент произошел в коммуне Медон-ла-Форе к юго-западу от Парижа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу премьер-министра Габриэля Атталя в соцсети Х.

"Сегодня (3 июля. - ред.) вечером кандидат Приска Тевено и члены ее предвыборной команды подверглись нападению четырех человек в Медоне, когда они расклеивали предвыборные плакаты", - написал он.

Глава правительства осудил нападение и призвал положить конец насилию и ненависти.

Как сообщает BFMTV, в нападении приняли участие около 15 человек. По данным Le Parisien, на Тевено и ее помощников напали пять человек, двух помощников представителя правительства госпитализировали.

По делу задержали четырех человек, трое из которых являются несовершеннолетними. Прокуратура начала расследование, о мотивах нападавших пока ничего не известно.