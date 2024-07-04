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Біля Парижу невідомі напали на офіційного представника уряду Франції

Четвер 04 липня 2024 07:14
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Біля Парижу невідомі напали на офіційного представника уряду Франції Фото: офіційний представник уряду Франції Пріска Тевено (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Група людей напала на офіційного представника уряду Франції Пріску Тевено, а також трьох її помічників. Інцидент стався у комуні Медон-ла-Форе на південний захід від Парижа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку прем'єр-міністра Габріеля Атталя у соцмережі Х.

"Сьогодні (3 липня. - ред.) ввечері кандидат Пріска Тевено та члени її передвиборчої команди зазнали нападу чотирьох людей у ​​Медоні, коли вони розклеювали передвиборчі плакати", - написав він.

Глава уряду засудив напад і закликав покласти край насильству й ненависті.

Як повідомляє BFMTV, у нападі взяли участь близько 15 людей. За даними Le Parisien, на Тевено і її помічників напали п'ятеро людей, двох помічників представника уряду госпіталізували.

У справі затримали чотирьох осіб, троє з яких є неповнолітніми. Прокуратура почала розслідування, про мотиви нападників поки що нічого не відомо.

Парламентські вибори у Франції

30 червня відбувся перший тур дострокових парламентських виборів у Франції. За його результатами, партія "Відродження" чинного президента країни Еммануеля Макрона набрала більше 15%, а ультраправа партія проросійської Марін Ле Пен - понад 30%.

Макрон закликав до більш широкої згуртованості проти ультраправих політсил у другому турі виборів 7 липня.

Причиною виборів став програш партії Макрона на виборах до Європарламенту, після чого президент розпустив Національні збори Франції.

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