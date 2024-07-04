Біля Парижу невідомі напали на офіційного представника уряду Франції

Група людей напала на офіційного представника уряду Франції Пріску Тевено, а також трьох її помічників. Інцидент стався у комуні Медон-ла-Форе на південний захід від Парижа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку прем'єр-міністра Габріеля Атталя у соцмережі Х.

"Сьогодні (3 липня. - ред.) ввечері кандидат Пріска Тевено та члени її передвиборчої команди зазнали нападу чотирьох людей у ​​Медоні, коли вони розклеювали передвиборчі плакати", - написав він.

Глава уряду засудив напад і закликав покласти край насильству й ненависті.

Як повідомляє BFMTV, у нападі взяли участь близько 15 людей. За даними Le Parisien, на Тевено і її помічників напали п'ятеро людей, двох помічників представника уряду госпіталізували.

У справі затримали чотирьох осіб, троє з яких є неповнолітніми. Прокуратура почала розслідування, про мотиви нападників поки що нічого не відомо.