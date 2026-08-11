У островов Омана большой разлив нефти из танкера под санкциями

Управление по охране окружающей среды Омана сообщило, что разлив нефти вблизи островов Халланиат распространился на площадь около 390 квадратных километров.

По данным ведомства, пятно движется к северо-востоку от островов и находится примерно в семи километрах от побережья. В то же время власти заявили, что пока нет угрозы для расположенных в районе объектов, в частности опреснительных установок и туристической инфраструктуры.

По данным отслеживания судов, Caroline Bezengi загрузил нефть в российском черноморском порту Новороссийск в апреле и в конце мая прошел через Суэцкий канал.

Танкер, построенный в 2001 году, входит в так называемый "теневой флот" старых нефтяных судов, используемых Россией для транспортировки нефти в условиях санкций.

Такие суда часто не имеют западного страхового покрытия и могут использовать флаги разных стран для сокрытия фактического собственника.

Экологи предупреждают о возможных последствиях

Инцидент вызывает особое беспокойство из-за расположения района утечки. В прошлом году султан Омана Хайтам бин Тарик издал указ о создании природного заповедника вокруг островов Халланиат – территории, где обитают редкие виды морских животных, в частности горбатые киты Аравийского моря и бакланы Сокотры.

Экологическая организация Greenpeace ранее оценивала площадь нефтяного пятна примерно в 600 квадратных километров, ссылаясь на анализ спутниковых снимков.

Специалисты отмечают, что масштаб такого разлива требует комплексной операции по очистке. По словам профессора экологической микробиологии и биотехнологии Эдинбургского университета Гериот-Ватта Тони Гутьерреса, для борьбы с последствиями могут использоваться специальные диспергаторы, боновые заграждения и оборудование для сбора нефти.

Он отметил, что наибольшая опасность возникает в случае попадания нефти в мелководье и побережье, где она может нанести вред кораллам, птицам и рыбам.