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Возле оккупированного Мелитополя раздались взрывы, - Федоров

Фото: у оккупированного Мелитополя раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Недалеко от временно оккупированных Мелитополя и Акимовки Запорожской области утром 28 августа раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Мелитополя Ивана Федорова.

"Оккупантам в Запорожье жарко. Жители Мелитопольского района сообщают о взрывах недалеко от Мелитополя и Акимовки", - написал Федоров.

Кроме того, по его словам, вчера "горячие приветы российским военным" были слышны в Токмаке.

Фото: возле Мелитополя и Акимовки раздались взрывы (t.me/ivan_fedorov_melitopol)

Ситуация в Запорожской области

Напомним, оккупанты ежедневно обстреливают населенные пункты Запорожской области. Под удар врага попадают не только прифронтовые города и села, но и Запорожье.

Однако ВСУ также наносят удары по россиянам на оккупированной части региона.

Так, 26 августа Федоров сообщал об очередных взрывах в Токмаке. В частности, он предупреждал о том, что у врага происходит "что-то плохое" на Мелитопольском направлении.

При этом украинские военные этим летом ужесточили наступательные действия в Запорожской области. Бои идут в двух направлениях - Мелитопольском и Бердянском. Так, недавно наши защитники зашли в населенный пункт Работино и установили там украинский флаг.

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