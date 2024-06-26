Возле Очеретиного россияне пытаются вклиниться в оборону ВСУ, - Генштаб
С начала суток на фронте произошло 116 боевых столкновений. На Покровском направлении российские оккупанты пытаются вклиниться в оборону украинских войск в районе Очеретиного.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
Как отмечают в Генштабе, Силы обороны продолжают решительно противодействовать попыткам противника продвинуться в глубину территории Украины, направляют усилия на срыв выполнения оккупантами задач наступления.
С начала суток произошло 116 боевых столкновений. Российский агрессор пытается использовать преимущество в живой силе и поддержку из воздуха. В течение суток наносил по территории Украины ракетный удар одной ракетой.
Кроме того, произошло 43 вражеских авиаудара - в частности, оккупанты сбросили 57 КАБов. Кроме того, захватчики задействовали 359 дронов-камикадзе и произвели более 2700 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов оружия.
Ситуация на направлениях
На Харьковском направлении российские террористы 10 раз при поддержке авиации штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанск, Липцы, Сотницкого Казачка и Глубокого. В Волчанске еще продолжаются бои в трех локациях.
По имеющейся в настоящее время информации, уничтожены и повреждены 40 единиц вооружения и военной техники оккупантов. Также поражены 30 вражеских блиндажей.
Восемь раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Возле населенных пунктов Степная Новоселовка, Синковка, Стельмаховка и Берестовое подразделения Сил обороны отразили шесть наступательных действий без успеха для противника. Ситуация напряженная. Недалеко от Синьковки и Степной Новоселовки продолжаются боевые действия.
На Лиманском направлении за день российские войска 18 раз безуспешно атаковали украинских защитников в районах шести разных населенных пунктов. К настоящему времени продолжаются шесть боеприкосновений. Враг концентрирует свои усилия вблизи Макеевки и Невского, где произошло около 80 процентов всех атак.
Напряженная ситуация на Северском направлении. Враг 11 раз штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Белогоровки, Спорного и Раздолевки. Более половины боестолкновений еще продолжается.
На Краматорском направлении потерпели неудачу все попытки захватчиков продвинуться возле Часового Яра и Клещиевки.
На Торецком направлении, где оккупанты девять раз атаковали вблизи Шумов, Торецкого, Дачного и Северного, три боеприкосновения завершились. Боевые действия продолжаются еще в шести локациях.
Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Там в течение дня агрессор нарастил усилия - в общей сложности совершил 37 штурмовых и наступательных действий.
Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется из Очеретиного района, откуда враг в разных направлениях пытается вклиниться в наши боевые порядки. 29 атак украинские защитники уже отбили, еще восемь боеприкосновений продолжаются, в частности, возле Евгеньевки и Новоалександровки.
Оккупанты на направлении теряют в основном живую силу - за сегодняшний день наши воины ликвидировали и ранили более 200 военнослужащих врага.
На Кураховском направлении в настоящее время суток насчитывается восемь безуспешных для оккупантов боевых столкновений. Захватчики пытались продвинуться в районах населенных пунктов Невельское, Георгиевка, Парасковеевка и Константиновка. Бой возле Красногоровки продолжается. Ситуация контролируемая.
Потери врага
Как сообщает Генштаб, украинские воины наносят захватчикам ощутимые потери, активно применяют средства огневого поражения.
В частности, сегодня Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия поразили 15 районов сосредоточения личного состава и военной техники противника, два пункта управления, средство противовоздушной обороны и склад с боеприпасами.
Ситуация на фронте 26 июня
Напомним, в предыдущей сводке Генштаба сообщалось, что с начала дня российские войска наращивают темпы наступательных и штурмовых действий на фронте. Оккупанты ищут пути, чтобы вклиниться в оборону ВСУ и попытаться выбить украинские подразделения из занятых рубежей.
Так, по данным аналитиков Института изучения войны (ISW), украинские воины имели успех в районе Волчанска, где восстановили утраченные позиции в городе. Между тем, российские террористы, вероятно, сформировали еще одну общевойсковую армию для развертывания в Украине, в частности на Харьковском направлении.
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