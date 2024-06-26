Возле Очеретиного россияне пытаются вклиниться в оборону ВСУ, - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 116 боевых столкновений. На Покровском направлении российские оккупанты пытаются вклиниться в оборону украинских войск в районе Очеретиного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Как отмечают в Генштабе, Силы обороны продолжают решительно противодействовать попыткам противника продвинуться в глубину территории Украины, направляют усилия на срыв выполнения оккупантами задач наступления.

С начала суток произошло 116 боевых столкновений. Российский агрессор пытается использовать преимущество в живой силе и поддержку из воздуха. В течение суток наносил по территории Украины ракетный удар одной ракетой.

Кроме того, произошло 43 вражеских авиаудара - в частности, оккупанты сбросили 57 КАБов. Кроме того, захватчики задействовали 359 дронов-камикадзе и произвели более 2700 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов оружия.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении российские террористы 10 раз при поддержке авиации штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанск, Липцы, Сотницкого Казачка и Глубокого. В Волчанске еще продолжаются бои в трех локациях.

По имеющейся в настоящее время информации, уничтожены и повреждены 40 единиц вооружения и военной техники оккупантов. Также поражены 30 вражеских блиндажей.

Восемь раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Возле населенных пунктов Степная Новоселовка, Синковка, Стельмаховка и Берестовое подразделения Сил обороны отразили шесть наступательных действий без успеха для противника. Ситуация напряженная. Недалеко от Синьковки и Степной Новоселовки продолжаются боевые действия.

На Лиманском направлении за день российские войска 18 раз безуспешно атаковали украинских защитников в районах шести разных населенных пунктов. К настоящему времени продолжаются шесть боеприкосновений. Враг концентрирует свои усилия вблизи Макеевки и Невского, где произошло около 80 процентов всех атак.

Напряженная ситуация на Северском направлении. Враг 11 раз штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Белогоровки, Спорного и Раздолевки. Более половины боестолкновений еще продолжается.

На Краматорском направлении потерпели неудачу все попытки захватчиков продвинуться возле Часового Яра и Клещиевки.

На Торецком направлении, где оккупанты девять раз атаковали вблизи Шумов, Торецкого, Дачного и Северного, три боеприкосновения завершились. Боевые действия продолжаются еще в шести локациях.

Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Там в течение дня агрессор нарастил усилия - в общей сложности совершил 37 штурмовых и наступательных действий.

Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется из Очеретиного района, откуда враг в разных направлениях пытается вклиниться в наши боевые порядки. 29 атак украинские защитники уже отбили, еще восемь боеприкосновений продолжаются, в частности, возле Евгеньевки и Новоалександровки.

Оккупанты на направлении теряют в основном живую силу - за сегодняшний день наши воины ликвидировали и ранили более 200 военнослужащих врага.

На Кураховском направлении в настоящее время суток насчитывается восемь безуспешных для оккупантов боевых столкновений. Захватчики пытались продвинуться в районах населенных пунктов Невельское, Георгиевка, Парасковеевка и Константиновка. Бой возле Красногоровки продолжается. Ситуация контролируемая.

Потери врага

Как сообщает Генштаб, украинские воины наносят захватчикам ощутимые потери, активно применяют средства огневого поражения.

В частности, сегодня Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия поразили 15 районов сосредоточения личного состава и военной техники противника, два пункта управления, средство противовоздушной обороны и склад с боеприпасами.