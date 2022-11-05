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Возле Молдовы ликвидировали канал пересечения границы для военнообязанных (видео)

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Украина, Суббота 05 ноября 2022 17:30
Возле Молдовы ликвидировали канал пересечения границы для военнообязанных (видео) Фото: Около Молдовы ликвидировали канал пересечения границы для военнообязанных (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Дмитрий Браславский

В Одесской области правоохранители обнаружили группу лиц, незаконно переправлявших граждан Украины за границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МВД Украины.

"При реализации оперативной информации, на окраине с. Горячевка пограничники обнаружили двух граждан Украины, которые планировали пересечь границу", - говорится в сообщении.

Пограничникам Подольского отряда совместно с представителями Миграционной полиции удалось выяснить, что 36-летний местный житель помогал военнообязанному, 22-летнему жителю Днепропетровской области, незаконно пересечь границу.

"Парень связался с организатором перемещения через группу в соцсетях. Ему сообщили, что за 4500 долларов помогут выехать из страны. Добравшись из города Одессы пригородным поездом в пограничные границы, его встретил переправщик", - заявили в МВД.

Переправщик несколько часов прятал уклониста в подвале своего дома, а затем проинструктировал юношу и указал направление движения, однако реализовать замысел помешали пограничники. Также во время последующей проверки правоохранители установили еще двух человек, которые, скорее всего, причастны к незаконной переправке мужчин за границу. Двум организаторам доложено о подозрении, за что им грозит до 7 лет тюрьмы.

Напомним, что СБУ ликвидировала три масштабных канала пересечения границы "уклонистами".

Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила шесть человек , причастных к организации незаконного выезда мужчин за границу. Задержания происходили в Киевской и Черкасской областях.

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