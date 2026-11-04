У имения Трампа Мар-а-Лаго заметили лазер LOCUST для борьбы с дронами, - СМИ

У имения президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде разместили по меньшей мере одну лазерную систему противодействия дронам LOCUST компании AeroVironment. Она входит в комплекс средств ПВО и противодействия БПЛА, появившихся вокруг имения в последние недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The War Zone (TWZ) .

Лазерная система LOCUST, смонтированная на полноприводном автомобиле Joint Light Tactical Vehicle (JLTV), попала на два фото, которые 31 октября сделал фотограф Getty Images Эндрю Харник (Andrew Harnik). Когда ее развернули, неизвестно.

Основным объектом съемки Харника были два зенитных комплекса AN/TWQ-1 Avenger на базе Humvee. Они стоят на плавучей платформе в заливе Lake Worth Lagoon у края имения, куда их впервые доставили чуть более двух недель назад. Дополнительные Avenger разместили вокруг международного аэропорта имени Дональда Трампа, который расположен примерно в пяти километрах к западу.

Вблизи также развернули элементы мобильных наборов противодействия БПЛА Counter-Unmanned Aircraft System Fly-Away Kits. В них входят радар Ku-диапазона, средства радиотехнической разведки (ESM), средства РЭБ и 360-градусные инфракрасные системы поиска и сопровождения целей.

В командованиях NORAD и USNORTHCOM сообщили TWZ, что по запросу Секретной службы США развернули наземные средства ПВО и средства противодействия БПЛА в районе Мар-а-Лаго. По их словам, эти средства добавляют еще один технологический уровень защиты, а подробностей из-за безопасности операций не раскрывают. В Секретной службе заявили, что работают в условиях повышенной угрозы и постоянно внедряют новейшие технологии защиты охраняемых лиц.

В TWZ связывают усиление охраны с признаками возможного нового раунда крупных боевых действий с Ираном и подготовкой к промежуточным выборам в США. Издание напоминает, что власти Ирана неоднократно угрожали Трампу, а сам он уже сталкивался с несколькими покушениями и угрозами внутри США.

Армия США начала получать версии LOCUST на базе JLTV и более легкой Infantry Squad Vehicle в прошлом году по программе Army Multi-Purpose High Energy Laser (AMP-HEL). Сейчас армия закупает системы LOCUST X3 в рамках программы Enduring-High Energy Laser. Мощность X3 составляет 30 кВт, что на нижней границе высокоэнергетических лазеров, а сама система рассчитана именно на борьбу с малыми дронами.

Фото: лазерная установка в Мар-а-Лаго (Getty Images)

Это не первый случай использования LOCUST в реальных условиях. В 2022 году армия США подтвердила развертывание двух систем предыдущей паллетной версии P-HEL в неустановленных странах за рубежом. В этом году системы AMP-HEL появлялись вдоль границы с Мексикой. Одна из них была связана с событиями, из-за которых в феврале закрыли воздушное пространство вокруг Эль-Пасо в Техасе.

Затем Пентагон заключил с Федеральной авиационной администрацией (FAA) новое соглашение об использовании лазерного оружия на территории США.

В TWZ напоминают и об ограничении таких систем. Лазер одновременно поражает только одну цель, а малопрочным системам нужно время, чтобы удерживать луч на цели. Погода, дым и пыль уменьшают мощность луча, а дальность действия обычно измеряется несколькими милями.