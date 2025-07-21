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Возле Индонезии загорелся паром с сотнями пассажиров: люди прыгали в море, есть жертвы

Фото: Паром с более 500 людьми загорелся возле Индонезии (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Индонезии спасатели эвакуировали более 560 человек с пассажирского парома KM Barcelona 5. Он вспыхнул в море неподалеку от провинции Северный Сулавеси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.

По официальным данным, погибло три человека, еще двоих удалось спасти, несмотря на то, что их сначала считали мертвыми.

Пожар начался около полудня в воскресенье, когда паром направлялся из порта Мелонгуане в Манадо - столицу провинции. Судно выполняло обычный маршрут.

Среди спасенных - младенец возрастом два месяца, которому в больнице прочистили легкие от морской воды.

Первый адмирал Фрэнки Пасуни Сихомбинг сообщил, что в спасательной операции участвовали корабль береговой охраны, шесть спасательных судов и несколько надувных лодок.

К спасению также присоединились местные рыбаки, которые находили пассажиров в спасательных жилетах прямо в открытом море.

На видео с места происшествия видно, как люди в панике прыгают в воду, покидая охваченное огнем судно. Над кораблем поднимались густой черный дым.

Операция по поиску и спасению продолжается. Сообщений о пропавших без вести пока нет.

Напомним, что возле Бали затонул паром с более 60 людьми на борту. Спасателям удалось вытащить из воды более 20 пассажиров, но судьба десятков до сих пор неизвестна.

На борту находились 53 пассажира, 12 членов экипажа и 22 транспортных средства, в том числе 14 грузовиков.

Кроме того, 21 июня в Бразилии произошла масштабная авиационная трагедия. В городе Прая-Гранде загорелся в воздухе шар с 21 человеком на борту.

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Индонезия