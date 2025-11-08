RU

Возле Дружковки россияне атаковали маршрутку с пассажирами, есть раненые

Фото: дрон РФ атаковал маршрутку (иллюстративное фото Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Оксана Тесленко

Возле Дружковки в селе Кондратовка российские войска ударили FPV-дроном по микроавтобусу, который осуществлял пассажирские перевозки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

Атака дрона на маршрутку

В Краматорском районе Донецкой области российские войска атаковали гражданский транспорт. В результате попадания вражеского FPV-дрона в маршрутку ранены трое мирных жителей.

Фото: в результате попадания БпЛА пострадали 47-летний водитель маршрутки (on.gp.gov.ua)

В результате удара пострадали 47-летний водитель маршрутки и двое пассажиров - мужчины 71 и 86 лет. Все они получили минно-взрывные травмы, ожоги головы и конечностей, а также контузии. Пострадавшие госпитализированы.

Под процессуальным руководством Краматорской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Фото: раненые из маршрутки доставлены в медицинское учреждение (on.gp.gov.ua)

Удары по Украине

Ночью 8 ноября войска РФ нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением 503 средств воздушного нападения: ударных БПЛА, ракет воздушного, наземного и морского базирования. Силы ПВО обезвредили 415 воздушных целей, зафиксировано попадание на 25 локациях.

В результате вражеской атаки в нескольких областях произошли аварийные отключения электроэнергии и сбои в работе критически важных объектов. Из-за повреждения энергосетей "Укрзализныця" сообщила о задержках в движении поездов.

 

А в Донецкой области российский дрон прицельно попал в автомобиль гуманитарной миссии "Пролиска".

Ранее беспилотник Российской Федерации целенаправленно атаковал авто гуманитарной миссии в Часовом Яру.

