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У берегов Румынии взорвалась российская мина

Фото: мина взорвалась у берегов Румынии (defenseromania.ro)
Автор: Александр Белоус

На румынском побережье недалеко от города Костинешти произошел взрыв. По данным гражданской защиты, при взрыве мины никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Digi24.

Взрывное устройство, вероятно, является российской морской миной, сообщил представитель ВМС Румынии.

Еще одна мина была замечена в море поблизости. Военно-морские силы Румынии подготовили группу водолазов, которые собираются подняться на борт корабля береговой охраны как можно скорее добраться в указанный район, чтобы оценить ситуацию и принять меры для нейтрализации второй мины.

Как отмечает телеканал, это довольно напряженная ситуация, потому что на берегу много людей, а Костинешти - многолюдный курорт.

С начала агрессивной войны России против Украины румынский флот обезвредил пять российских морских мин в Черном море.

Мины в Черном море

С начала агрессивной войны России против Украины румынский флот обезвредил пять российских морских мин в Черном море.

В частности, в августе 2022 года  румынские военные произвели контролируемый подрыв морской мины, которая дрейфовала в Черном море недалеко от берега.

В сентябре 2022 года в акватории Черного моря корабль Военно-морских сил Румынии наткнулся на дрейфующую мину, которая взорвалась прямо возле судна, однако не причинила ущерба.

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