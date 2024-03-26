RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

У берегов Испании заметили два российских десантных корабля и танкер

Иллюстративное фото: У берегов Испании заметили два российских десантных корабля и танкер (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Испания в течение 5 дней следила за российскими кораблями "Иван Грин", "Александр Отраковский" и находившимся в Средиземном море нефтяным танкером "Кола".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления EMAD.

По данным ведомства, испанские патрульные катера Atalaya и Vigía впервые обнаружили российские суда в суверенных водах Испании на северо-западе Пиренейского полуострова утром в четверг, 21 марта.

Они следили за русскими кораблями до пересечения ими границы с Португалией. Там патрулирование на себя взял португальский фрегат "Бартоломеу Диаш".

Затем, с 23 по 26 марта, за три российских корабля были под наблюдением испанского патрульного катера Vigía в акватории Кадисского залива.

Напомним, ранее распространялась информация, что Российская Федерация вынуждена изменять маршруты доставки вооружения из и в Сирию из-за постоянных атак украинских надводных дронов в Черном море.

ВСУ уничтожают российские корабли

Напомним, 5 марта подразделение Главного управления разведки Минобороны Украины атаковало российский корабль "Сергей Котов" с помощью надводных дронов.

В результате атаки морскими дронами Magura V5 корабль получил повреждение корма, правого и левого бортов. Источники РБК-Украина сообщали, что на борту корабля во время удара находился вертолет. Вероятно, это был Ка-27.

Это уже далеко не первая потеря русского флота в Черном море. Как заявлял спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук, на фоне потерь россияне держат в портах Крым минимум военных кораблей. Там базируются только суда, которые оккупанты считают не столь ценными.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
Средиземное мореИспанияРоссийская Федерация