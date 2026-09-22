RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Возле базы США в Польше летал неизвестный дрон, военные звонили в полицию, - СМИ

18:10 22.09.2026 Вт
2 мин
aimg Елена Бджола
Фото: FPV-дрон летит над лесом (Getty Images)

Неизвестный дрон нарушил воздушное пространство противоракетной базы США в Редзиково. Военные просто позвонили по телефону на 112.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Onet.

Дрон у базы США в Польше

Днем 15 сентября неизвестный БПЛА приблизился к американской базе противоракетной обороны в Поморском воеводстве Польши.

По данным издания, военные сразу позвонили по телефону на номер экстренной службы 112. Дрон сбить или обезвредить они не пытались.

Министерство обороны Польши подтвердило информацию о пролете дрона вблизи американского военного объекта. Однако отметили, что это был сугубо гражданский дрон, который не нес угрозы и находился под наблюдением.

Как говорят военные, дрон не пролетал над базой. Однако нарушил зону, где действует запрет на полеты беспилотных летательных аппаратов, где-то в 1 километре от объекта.

Минобороны нашло место, откуда происходило управление аппаратом.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш ожидает полный отчет об инциденте. Он пообещал, что предпримет необходимые меры, если были нарушения при этом инциденте.

Ранее РБК-Украина писало, что поздно вечером 21 сентября в Польше и Латвии подняли в небо боевую авиацию из-за угрозы воздушной атаки. Это происходит на фоне массированной дроновой атаки по Украине.

Кроме того, Польша установит сирены на границе с Украиной. Причиной тому являются российские атаки.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиПольшаВоенная базаДрони