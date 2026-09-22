Возле базы США в Польше летал неизвестный дрон, военные звонили в полицию, - СМИ

Дрон у базы США в Польше

Днем 15 сентября неизвестный БПЛА приблизился к американской базе противоракетной обороны в Поморском воеводстве Польши.

По данным издания, военные сразу позвонили по телефону на номер экстренной службы 112. Дрон сбить или обезвредить они не пытались.

Министерство обороны Польши подтвердило информацию о пролете дрона вблизи американского военного объекта. Однако отметили, что это был сугубо гражданский дрон, который не нес угрозы и находился под наблюдением.

Как говорят военные, дрон не пролетал над базой. Однако нарушил зону, где действует запрет на полеты беспилотных летательных аппаратов, где-то в 1 километре от объекта.

Минобороны нашло место, откуда происходило управление аппаратом.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш ожидает полный отчет об инциденте. Он пообещал, что предпримет необходимые меры, если были нарушения при этом инциденте.

Ранее РБК-Украина писало, что поздно вечером 21 сентября в Польше и Латвии подняли в небо боевую авиацию из-за угрозы воздушной атаки. Это происходит на фоне массированной дроновой атаки по Украине.