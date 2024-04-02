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В большинстве областей Украины вчера зафиксировали температурные рекорды

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В большинстве областей Украины в понедельник, 1 апреля, зафиксировали температурные рекорды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook.

"Вчера дневные максимумы во многих областях снова побили свои предыдущие исторические рекордные значения", - говорится в сообщении. 

По данным метеорологических станций, зафиксированы превышения на 1-6 градусов. 

Температурные рекорды в Киеве

31 марта в Киеве было зафиксировано два температурных рекорда. По многолетним показателям такая температура воздуха соответствует норме конца мая.

Погода в апреле 2024 в Украине

Как рассказал синоптик Владимир Деркач, в начале апреля в Украину вернется тепло, а небо будет ясным.

В целом погода весной 2024 года в Украине будет теплой и влажной. Ожидается период потепления, но будет много дождей. Возможен мокрый снег и заморозки.

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