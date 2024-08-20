В большинстве областей Украины тревога из-за угрозы применения баллистики и дронов

В ночь на 20 августа в большинстве регионов Украины продолжается воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и мониторинговый канал Карта воздушных тревог.
В ряде областей страны тревога уже звучала и продолжается. Причиной этому были враждебные БПЛА.
Однако позже стало известно еще об угрозе баллистики для трех регионов Украины.
"Внимание! Днепропетровская, Запорожская, Харьковская области - угроза применения баллистического вооружения с востока", - говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ в 00:34.
По состоянию на 00:45 карта тревог выглядит следующим образом.
Напомним, что поздно вечером, 19 августа, тревога была объявлена в Киеве. В направлении столицы двигались вражеские БпЛА, однако по информации местных каналов, дроны россиян были сбиты еще до того, как они долетели до города. После этого в столице объявили отбой тревоги.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.